Top 6 des smartphones avec la meilleure autonomie

6 - Meizu M3 Note

5 - Xiaomi Redmi 3

4 - Oppo R7 Plus

3 - Huawei Mate 9

2 - Moto Z Play

Voir notre test Lenovo Moto Z Play : une grande batterie et peu de compromis

1 - Asus Zenfone Max

processeur Qualcomm Snapdragon 510 (4 coeurs ARM Cortex-A53 cadencés à 1,2 GHz),

puce graphique Adreno 306,

2 Go de RAM,

16 Go de mémoire interne (extensible via une carte micro-SD),

compatibilité 4G LTE,

Wi-Fi,

Bluetooth,

capteurs photo 13 et 5 Mpx présents à l'arrière et à l'avant

Modifié le 11/05/2017 à 18h02

Cette composante joue ainsi un rôle prépondérant auprès du public qui, à l'heure actuelle, est fatigué à l'idée de devoir recharger son appareil en permanence. Voici justement une sélection des meilleurs smartphones qui ne nécessitent pas d'être branchés sur secteur au bout d'une journée.Bien ancré dans le créneau des appareils d'entrée de gamme, le fabricant Meizu vient agrandir son catalogue de produits avec le, un smartphone doté d'un écran de 5,5 pouces (dalle LCD LTPS - définition 1920 x 1080p) et commercialisé à moins de 200 euros . A ce prix-là, le fabricant chinois vous propose un appareil qui certes, pèche un peu sur le plan de l'affichage en raison de l'absence de technologie Amoled, mais qui en matière de design et d'ergonomie, a une certaine prestance.Preuve en est avec son dos en aluminium soigné, ses bordures d'écran fines, son bon capteur d'empreintes digitales et ses à-côtés qui font de lui un terminal très agréable niveau prise en main. Rien de bien original comparé à un Pro 6 par exemple, mais ça a au moins le mérite d'être efficace ! Là où le Meizu M3 Note frappe fort également, c'est sur le critère phare de cette sélection :. En effet, l'engin intègre une, qui lui permet de se maintenir en activité pendant plus d'une journée, même en cas d'usage polyvalent (appels, SMS, navigation sur internet...). Autrement, compter facilement deux jours avant de devoir le brancher sur secteur. Plutôt impressionnant !Le Meizu M3 Note est en revanche un peu à la traîne du côté des caractéristiques techniques. Sa puce mobile octo-coeur MediaTek Helio P10 cadencée à 1,8 GHz, son iGPU Mali-T860 MP2, tous deux un peu « vieillots », et ses 2 Go de RAM, peinent à le rendre décisif sur le plan des jeux vidéo. On sent que l'appareil puise parfois dans ses ressources pour tenter de faire tourner un jeu un poil gourmand. Pas de difficultés en revanche concernant les usages multimédias divers de type lecture vidéo, musique, etc. ou pour faire tourner l'ensemble du système Android 5.1 + FlymeOS 5.1.2. La fluidité est au rendez-vous, ce qui rend la navigation franchement plaisante.Enfin, il est fort regrettable de voir l'image de ce terminal être ternie par un appareil photo plus que moyen - les rendus proposés par le capteur 13 Mpx ne cassent pas trois pattes à un canard en cas de faible lumière (présence de bruit, détails très limités, etc...) - et une incompatibilité avec la bande des 800 MHz pour ce qui est du réseau 4G LTE. Abordable, doté d'une grande autonomie et remplissant ses fonctions premières avec brio, le Meizu M3 Note est en définitive un bon smartphone d'entrée de gamme mais qui reste freiné par une configuration technique globale assez moyenne.Offrant à son public des produits au rapport qualité/prix plus que satisfaisant, Xiaomi a sans mal gravi les échelons et laissé son empreinte sur le marché de la téléphonie mobile. Après un Redmi 2 plus que correct, le fabricant chinois laisse place à un successeur milieu de gamme non seulement très attractif mais aussi très solide sur le plan de l'autonomie : leVendu sous la barre des 100 euros mais avec l'énorme inconvénient de n'être disponible qu'en Chine - ceci nécessitant de l'importer pour en faire l'acquisition - ce terminal peine à décevoir sur le plan de l'endurance. Le Redmi 3 est une vraie machine de guerre et peut tenir sans broncher pendant deux jours complets à l'aide de sa batterie de. D'autant qu'il n'embarque un écran 5 pouces que d'une définition HD (1 280 x 720p - résolution de 293 ppp), ce qui en fait un composant peu gourmand en matière de consommation énergétique.Il est même possible de le préserver encore plus dans le temps en activant le mode « Marathon », ceci minimisant les dépenses d'énergie dès lors que la batterie est sous le seuil des 20%. Pratique non ? Le Redmi 3 est un vrai marathonien qui, pour sûr, ne devrait pas déplaire à ceux qui ne jurent que par les pratiques multimédias sur leur smartphone (vidéos sur YouTube, streaming, jeux vidéo, musique...).Le Huawei Mate 8 vous fait rêver mais son prix de vente de 600 euros vous rebute un maximum ? Vous souhaitez donc une bonne alternative à ce modèle qui allie grosse autonomie et performances plus que correctes ? Le chinois Oppo a ce qu'il vous faut avec un smartphone doté d'un excellent écran Amoled Full HD de 6 pouces : leA peu de chose près identique au terminal de Huawei avec une coque 100% en métal, des bordures d'écran extrêmement fines et une finition globale de très bonne facture - notons tout de même la présence d'un capteur d'empreintes digitales en dessous du capteur photo - l'Oppo R7 Plus est un téléphone relativement puissant (processeur Snapdragon 615 et 3 Go de RAM) et redoutable en matière d'autonomie. L'utiliser au quotidien est un vrai plaisir en raison d'unequi lui permet de rester éveillé pendant près d'une journée et demie voire deux jours entiers. Juste ce qu'il faut pour de l'usage standard (sms, appels, navigation sur internet, ...) ou de l'utilisation plus poussée comme regarder des vidéos en streaming, jouer à des jeux...En plus d'être très endurant, le R7 Plus dispose de cette capacité à être rechargé rapidement grâce à la technologie VOOC. Nul besoin d'attendre X heures avant que votre appareil ne soit de nouveau opérationnel, le top !C'est donc là tout l'intérêt de ce joujou milieu de gamme proposé par Oppo, qui malheureusement, se montre peu convaincant en ce qui concerne l'interface (soignée et claire mais avec la présence assez fréquente de ralentissements sous ColorOS 2.1 et Android Lollipop 5.1.1), l'appareil photo (bons rendus de la part du capteur Sony IMX 278 de 13 Mpx mais les rendus virent trop au blanc) et la non-compatibilité avec toutes les bandes de fréquence 4G françaises (bande 800 MHz absente, ce qui peut être un problème non pas en ville mais en campagne).Des imperfections regrettables donc, tout comme son prix de vente relativement élevé (429 euros), mais qui sont finalement compensées par une dalle de grande taille, une très bonne autonomie, un design qui en vaut la chandelle et des performances générales plus qu'acceptables. Pas une si mauvaise affaire que d'investir dans ce Oppo R7 Plus finalement !Fervent représentant des smartphones dits « haut de gamme », le Mate 9 d'Huawei s'impose sans grande difficulté comme l'un des meilleurs sur le plan de l'autonomie. En intégrant uneà son smartphone, le géant chinois lui offre la possibilité d'être endurant sur le long terme. Deux jours, telle est l'endurance moyenne de ce Mate 9 équipé d'une dalle IPS Full HD de 5,5 pouces et tournant sous système Android 7.0 Nougat. Une donnée qui peut être rapidement revue à la baisse en cas d'utilisation intensive, le temps de vie de la batterie pouvant être alors estimé à une journée et demi. Suffisant, largement suffisant même pour s'adonner à de longues heures de visionnage vidéo en streaming, à des sessions de jeux, à de la navigation sur internet ou autre activité multimédia pendant des heures.Qu'on le dise clairement, le Huawei Mate 9 a tout du partenaire idéal, y compris d'un point de vue performances (processeur HiSilicon Hirin 960, iGPU Mali-G71 et 4 Go de RAM), capacité de stockage interne (64 Go extensible via la présence d'un port microSD), appareil photo (capteurs de 12 et 20 Mpx rapides et offrant d'excellents rendus, avec une bonne dynamique et un niveau de détails très élevé) que de design (téléphone élégant, bien fini, sobre et facile à prendre en main même si l'usage des deux mains est souvent requis).A première vue, ce Mate 9 a toute l'étoffe d'un superbe smartphone. Mais alors pourquoi ne figure-t-il qu'à la troisième place de cette sélection ? La raison est simple : son prix de vente, fixé aux alentours de 580 euros (699 euros à son lancement), qui est bien trop élevé comparé à des modèles concurrents comme les Samsung Galaxy S7 et S7 Edge pour ne citer qu'eux. Alors oui, ce Mate 9 est puissant et a une énorme autonomie mais il reste au final peu accessible pour les petites bourses. D'où sa place de n°3 !La faible autonomie est devenue un problème majeur chez les smartphones. La faute à quoi ? A des applications toujours plus gourmandes, qui usent les batteries des terminaux en deux temps trois mouvements. Lenovo dit stop, au travers d'un modèle milieu de gamme particulièrement endurant qu'est le Moto Z Play.Devancé de peu par un certain Zenfone Max, celui-ci se hisse sur la seconde marche du podium par sa capacité à pouvoir rester allumé pendant près de 3 jours. Utilisation standard oblige pour le maintenir éveillé autant de temps mais même en cas d'usage intensif, le Moto Z Play continue de fonctionner pendant 2 jours. L'énorme batterie de 3 510 mAh lui permet en effet de tenir sur la durée, chose profitable à son détenteur qui peut ainsi s'adonner à ses activités favorites pendant de longues heures.Streaming, jeux vidéo, musique... chacun peut s'en donner à cœur joie aux commandes de ce smartphone de 5,5 pouces (dalle Super Amoled Full HD), animé par un SoC Qualcomm Snapdragon 625 à 8 cœurs (ARM Cortex-A53 cadencés à 2 GHz), un iGPU Adreno 506, 3 Go de RAM et un espace de stockage de 32 Go. Que de composants relativement puissants pour ce Z Play tournant sous Android 6.0, qui en plus de cela, a l'avantage non négligeable de pouvoir être rechargé en USB-C et d'être 100% compatible avec la recharge rapide.Pas de quoi en oublier pour autant le capteur photo dorsal de 16 Mpx de ce Moto Z Play qui offre des clichés très détaillés et nets. Le capteur avant de 5 Mpx quant à lui, tend à se faire très vite oublier en raison d'une qualité très moyenne. Juste utile pour prendre quelques selfies ! Les qualités de ce produit signé Lenovo sont finalement très nombreuses, y compris son prix de vente moyen de 390 euros , faisant de lui un très bon smartphone et notamment en matière d'autonomie.Besoin d'un compagnon qui peut vous suivre partout et qui ne risque pas d'être à plat au bout d'une journée ? Asus a ce qu'il vous faut avec un modèle à l'endurance parfaite qu'est leCe smartphone de 5,5 pouces (dalle IPS HD - 1 280 x 720 p) vendu à moins de 200 euros sur Amazon , est l'appareil de rêve pour tout usager lassé de devoir sortir avec son chargeur dans la poche. Pour cela, le constructeur taïwanais vante les mérites de son poulain en lui attribuant uneUne énorme capacité qui se répercute aussitôt sur le poids de l'appareil, 202 grammes, mais qui lui permet de tenir sur la durée. Un mal pour un bien dans la mesure oùComptez peut-être quelques heures de moins en cas d'usage plus poussé (vidéo, jeux...) mais quoiqu'il en soit, celui-ci peut rester debout facilement 2 journées avant de devoir être relié à une prise de courant. Seul point noir, le temps de recharge qui est extrêmement long, celui-ci étant estimé à 4h-4h30. Long, trop long même diront certains, mais c'est malheureusement le prix à payer si l'on souhaite un smartphone avec une grande autonomie.Pour le reste, Asus nous présente un terminal aux caractéristiques relativement classiques dont voici les principales :On ne s'attardera pas plus sur les composantes mêmes du n°1 de cette sélection qui, à la vue de tous, ne semble remplir qu'un seul objectif : celui de perdurer dans le temps. L'endurance sonne ici comme le maître mot de cet Asus Zenfone Max !