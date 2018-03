Amazon recrute des béta-testeurs pour son enceinte Echo

Amazon aurait un gros stock d'enceintes Echo à tester en France

Amazon Echo : si vous utilisez un service de streaming musical, vous avez toutes vos chances

Modifié le 13/03/2018 à 16h47

Vous n'avez pas encore succombé à l'envie d'acheter une enceinte Google Home, et hésitiez entre les futures Amazon Alexa et Apple HomePod ? Vous pourriez bien avoir prochainement une surprise en consultant votre boîte e-mail, si vous faites partie des bons clients d'Amazon, à commencer en étant un client Premium.En cliquant sur le lien "participer", une série de questions se présente. Certaines prêtent à sourire, comme "disposez-vous d'une connexion Internet ?", ou encore "possédez-vous un smartphone iPhone ou Android ?". En revanche, une question porte plus spécifiquement sur l'utilisation d'un service de streaming musical.D'après nos informations, tous ceux qui ont répondu positivement à ces questions ont été sélectionnés. Même ceux qui ont déclaré utiliser un autre service de streaming que celui maison d'Amazon.Un e-mail de confirmation promet l'arrivée prochaine de l'Amazon Echo au domicile des participants, invitant à utiliser Alexa le plus souvent possible. «Si vous n'avez pas encore reçu de proposition à participer au béta-test, ne paniquez pas : un mailing est en cours d'envoi cette semaine... Vous serez peut-être dans la prochaine vague ! Amazon aurait un gros stock d'enceintes à faire tester, pour optimiser au plus vite Alexa version française.