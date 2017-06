Vidéo : Breaking Bad sera sur le PS VR.

La réalité virtuelle peut faire vivre à peu près n'importe quelle expérience, et ce, même les expériences les plus sombres.



Le créateur de Breaking Bad travaille avec Sony pour créer une expérience VR basée sur la série télévisée narrant les aventures de Walter White. Tout ceci sera disponible sur PS VR mais peu d'autres détails ont filtré pour le moment.



En janvier, le PS VR s'est vu doté de la compatibilité avec les vidéos à 360° sur YouTube, et ce, bien qu'il soit capable de les lire en natif. Mais ce projet sera la plus grande contribution à ce jour en la matière, et avoir Vince Gilligan, le créateur de Breaking Bad, impliqué de manière aussi forte dans le projet est une grande victoire pour Sony et son PS VR.

Modifié le 08/06/2017 à 11h33