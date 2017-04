Une combine pour basculer YouTube en mode foncé

Vos yeux vous diront merci

A quand un dark mode général sur Google ?

Modifié le 21/04/2017 à 17h52

En attendant le bouton officiel, une petite astuce permet déjà de l'activer, et on va vous expliquer comment procéder.Marre d'avoir les yeux qui pleurent quand vous naviguez sur YouTube ? Même quand votre appareil possède la fonctionou que vous diminuez la luminosité, le fond blanc de l'écran la nuit a la fâcheuse tendance à nous piquer les mirettes. Pour protéger vos yeux, de nombreux sites proposent un design sur fond noir parmi leurs options. Bizarrement, ce n'est pas encore le cas de YouTube.Google propose pourtant un mode foncé dans ses options cachées. Un post sur Reddit nous apprend qu'il est possible de l'activer manuellement. Voilà la marche à suivre : commencez d'abord par ouvrir votre navigateur Chrome. Enfoncez ensuite la touche F12 de votre clavier et cliquez sur l'onglet. Il suffit à partir de là d'y taper la commande suivante :document.cookie="VISITOR_INFO1_LIVE=fPQ4jCL6EiE"Ensuite vous rafraîchissez la page dans votre navigateur. La dernière étape consiste à cliquer sur la photo en rond de votre compte Google dans Youtube. Vous verrez apparaître un certain nombre de nouvelles options, dont un bouton pour le fameux mode foncé.L'astuce marche également dans d'autres navigateurs, dont Firefox. Vous ouvrirez alors la console web via le raccourci Ctrl + MAJ + J. le navigateur vous demandera d'autoriser le collage au moment de coller la commande dans la barre.Vous pouvez activer ou désactiver à volonté le mode foncé qui inverse les couleurs noires et blanches. Bien pratique pour épargner ses yeux. Sur le plan esthétique, on appréciera qui plus est l'aspect cinéma que cela confère à YouTube. A noter qu'en revanche, il n'est pas possible de généraliser ce réglage à l'ensemble de votre compte Google.[+ actu:828276]