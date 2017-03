YouTube : plusieurs gros annonceurs se retirent

Les auteurs des vidéos YouTube en tirent un revenu

Google choisit de limiter les bénéfices plutôt que prendre des risques

Modifié le 24/03/2017 à 12h37

Chez les multinationales, les publicitaires adorent YouTube. Ou plutôt, ils l'adoraient, car depuis deux jours, la lune de miel n'est plus. Les géants américains des télécoms AT&T et Verizon, le spécialiste pharmaceutique britannique GSK et enfin, le fabricant de matériel médical et de produits d'hygiène Johnson & Johnson ont tous suspendu leurs campagnes de publicité vidéo sur la célèbre plate-forme d'hébergement appartenant à Google.En cause : le fait que YouTube affichait leurs publicités juste avant des vidéos violents, dégradantes ou de nature terroriste. Les marques sont en train de réévaluer leur relation commerciale avec YouTube et souhaitent obtenir des garanties que cela ne se reproduise pas. Car non seulement ce phénomène nuit à leur image, mais il permet en plus aux auteurs de ces vidéos d'en tirer un revenu...Google prend la situation très au sérieux. Pour preuve, quelques heures seulement après les premiers retraits, Philipp Schindler, le directeur commercial de Google, s'est fendu d'un communiqué présentant ses excuses et rassurant les marques, en les informant que Google prendrait des mesures.», peut-on y lire.Google annonce d'ores et déjà que désormais, par défaut, les publicités s'afficheront uniquement sur des chaînes connues pour être fiables : les annonceurs qui choisiront d'étendre la portée de leurs messages à leurs risques et périls pourront procéder à ce paramétrage, en cochant une croix nouvellement créée.