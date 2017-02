YouTube : que regarde la Génération X ?

Une génération largement nostalgique

La Génération X est curieuse et autonome

Modifié le 03/02/2017 à 16h23

Afin de comprendre les préférences de ces consommateurs connectés, Google a mené une étude en partenariat avec l'institut Ipsos. Les conclusions ? D'une manière générale, plusieurs caractéristiques se dégagent : leur habitude de faire des choses par eux-mêmes, leur attachement nostalgique au passé, leur souhait de rester informés... Tout cela se retrouve dans leur consommation de YouTube 75 % des personnes de cette tranche d'âge regardent des vidéos ayant trait au passé, qu'il s'agisse d'événements ou de personnes qui ont marqué leur jeunesse : réécouterde Michael Jackson, revoir une scène dedont on aime se souvenir, un épisode desou de, et pourquoi pas des pubs des années 1990. Toutes ces vidéos répondent à la fibre nostalgique de cette génération.L'autre grande tendance propre à cette génération : son souhait de rester informée. 68 % des personnes de cette tranche d'âge manifesterait cette envie, estiment les auteurs de l'étude. Il s'agit aussi bien de connaître l'actualité que des faits de la culture de masse. Un représentant de la génération X pourrait bien chercher des vidéos se rapportant à des phénomènes qui touchent la génération de ses enfants, comme leou Pokémon Go , ou encore des faits d'actualité récents, comme l'inauguration de Donald Trump ou le scandale Pénélope Fillon.La dernière tendance concerne le bricolage et plus généralement le, tout ce qu'on fait soi-même. 73 % des membres de la Génération X s'y intéresseraient. Pour ces personnes, il est important de visionner ces tutoriels à leur rythme. Ils confient d'ailleurs faire un usage fréquent du bouton « Pause » et du rebobinage afin de ne rien manquer. Il s'agit de domaines tels que les réparations et l'aménagement de la maison, la cuisine, l'utilisation et la réparation de gadgets, les loisirs créatifs et les gestes de soins et de beauté.