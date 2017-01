YouTube se lance dans la messagerie privée

Youtube entre dans la cour de Twitter et d'Instagram

Discuter en direct sur YouTube

Modifié le 20/01/2017 à 12h20

À l'instar de Twitter et d'Instagram, YouTube, le numéro 1 de la vidéo en ligne, veut se doter de sa propre messagerie privée. Cette toute nouvelle fonctionnalité avait déjà été testée l'année dernière auprès d'un groupe restreint d'utilisateurs canadiens.Fait nouveau : le jeudi 19 janvier, elle a été lancée à travers tout le Canada, permettant ainsi d'avoir des retours plus importants avant, pourquoi pas, son lancement mondial.Les utilisateurs canadiens de YouTube, connectés à leur compte, ont donc maintenant accès à un onglet de partage directement sur une chaîne YouTube. Ils peuvent ainsi ajouter ou retirer à leur guise des contacts et partager à leur convenance des vidéos.Si un YouTubeur canadien partage ses vidéos avec des utilisateurs présents dans le monde entier, ces derniers pourront en profiter ! De quoi donner envie de se faire des amis au Canada, pourquoi pas ?