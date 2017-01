YouTube lance des « super chats »

Remercier le vidéaste avant tout

Des précédents par le passé

Modifié le 16/01/2017 à 19h12

Cette fonctionnalité, qui sera lancée dans 20 pays le 31 janvier 2017, sera axée sur les vidéos diffusées en direct. Elle permettra aux vidéastes de se faire rémunérer, en offrant à tout un chacun la possibilité de taper un commentaire qui s'affichera sur un fond coloré, de façon à être très visible. Pour publier un tel commentaire, l'internaute devra toutefois se munir de sa carte bancaire. Le sens de la démarche est d'offrir un moyen de remercier directement le créateur de contenus, en lui faisant dans les faits un virement accompagné d'un petit mot. La couleur du fond d'un tel commentaire dépendra du montant choisi : bleu pour une somme inférieure à 2 euros, bleu clair pour une somme entre 2 et 5 euros, vert pour un virement entre 5 et 10 euros, et ainsi de suite jusqu'à 500 euros, le montant maximum autorisé.Cette nouveauté de YouTube fait suite à la fonctionnalité Fan Funding, ou « financement par les groupies », lancée en septembre 2016, mais qui n'a jamais vraiment décollé. Elle sera par ailleurs clôturée avec le lancement de « super chats ». Dans Fan Funding, il s'agissait de proposer aux créateurs de contenus d'afficher sur la droite de son profil YouTube un encadré intitulé « Soutenez cette chaîne », avec un bouton pour faire un don. L'internaute choisissait ensuite le montant qu'il voulait donner et finalisait la transaction grâce à Google Wallet. Fait remarquable : sur la somme collectée, YouTube ne prélevait que 5 % + 21 centimes pour lui, ce qui était très généreux.Les « super chats » empruntent le concept au site de streaming de jeux vidéo Twitch, où des « bits » (des visuels correspondant au montant donné) peuvent être envoyés. Leur fonctionnement est toutefois légèrement différent, puisqu'ils s'achètent à l'avance et se dépensent par petites quantités.