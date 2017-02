YouTube : les pubs qu’on ne peut pas zapper, c’est bientôt fini

YouTube va supprimer les pubs qu'il était impossible de zapper

La fin des pubs « inzappables » en 2018 et des vidéos plus courtes

Modifié le 20/02/2017 à 11h57

Une décision qui s'inscrit dans une volonté, de l'industrie, d'améliorer l'expérience utilisateur de sites Internet afin de réduire la gêne occasionnée par la publicité et qui produit, parfois, des effets néfastes sur les revenus et les vues.Le format de pub qu'il est impossible de zapper, sur YouTube, est plutôt récent : Google, qui chapeaute encore YouTube, lequel n'est pas devenu une société à part malgré la création de la maison-mère Alphabet , l'a mis en place en avril 2016, ce qui n'a pas manqué de provoquer un tollé auprès des utilisateurs. Devoir attendre 30 secondes (la durée maximum de ces publicités) avant de pouvoir regarder une vidéo a de quoi agacer.Dans un communiqué de presse publié le 17 février 2017, YouTube semble avoir appris de ses erreurs. Le géant de la vidéo en streaming a annoncé qu'il allait mettre un terme à ce format publicitaire particulier, afin de se concentrer «». La nature de ces nouveaux formats, s'ils existent, reste pour l'instant inconnue...Les utilisateurs de YouTube devront toutefois patienter avant de pouvoir à nouveau passer l'intégralité des publicités présentes sur la plateforme : le groupe ne compte mettre un terme à ce format qu'en 2018. Aucune date précise n'a été communiquée et il n'est pas sûr que la fin des pubs impossibles à zapper intervienne le 1er janvier 2018.Cette nouvelle s'accompagne d'une autre annonce concernant la publicité. Toujours dans l'optique d'améliorer l'expérience utilisateur, Youtube devrait limiter les publicités à 20 secondes, contre 30 secondes maximum auparavant.