YouTube : le streaming sur smartphone pour les chaînes à plus de 10 000 abonnés

Les streamings live depuis un smartphone lancé sur Youtube

Payer pour que le commentaire soit plus visible

Modifié le 09/02/2017 à 13h03

Le service est lancé : reste à savoir s'il aura le succès escompté par YouTube et si les youtubeurs vont adopter massivement cette nouvelle manière de produire du contenu.En 2016 une poignée de youtubeurs avaient pu tester cette nouvelle fonctionnalité qui permet de lancer un streaming Live depuis un smartphone. Les tests terminés, YouTube, filiale de Google, a annoncé le 8 février 2017 que le service est officiellement lancé. Les Youtubeurs peuvent donc commencer à diffuser en direct leurs péripéties.Pas tous, toutefois, n'ont encore accès à ce service. Si le déploiement massif et inconditionnel est prévu, pour l'instant uniquement les chaînes YouTube ayant plus de 10 000 abonnés peuvent lancer ce type de streaming en direct. Une manière, sans doute, pour le service de ne pas risquer des dérives comme cela a déjà été le cas sur Periscope ou Facebook Live.La monétisation de ces live YouTube introduit une nouveauté : s'il est évident qu'il y aura de la publicité au lancement de la vidéo, comme sur Twitch par exemple, YouTube lance le SuperChat. Le service permet aux personnes visionnant la vidéo de se mettre en avant dans les commentaires qui, il y a fort à parier, défileront à vitesse grand V.Naturellement, une telle mise en avant ne sera pas gratuite : il faudra débourser quelques euros pour que le youtubeur vedette vous voie et, sans doute, vous réponde. Un système qui rapportera gros aux youtubeurs et, bien évidemment, à YouTube.