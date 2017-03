YouTube lance un service TV payant

YouTube à l'assaut de la télévision

YouTube TV : un service qui vise en priorité les jeunes

Modifié le 01/03/2017 à 17h26

Dans les prochains mois, YouTube lancera une offre de télévision payante, YouTube TV, à 35 dollars par mois pour six comptes. Ce service proposera un accès aux principales chaînes du réseau américain : ABC, NBC, CBN, Fox, Disney Channel, ESPN (la chaîne sportive). On y trouvera également des séries originales de YouTube avec des créateurs de la plateforme.Les abonnés pourront accéder à YouTube TV depuis leurs ordinateurs, smartphones et tablettes mais pas sur un boîtier TV. Pour l'instant réservé aux Etats-Unis, ce nouveau service devrait être étendu à d'autres zones géographiques, à l'instar de YouTube Red, un service payant qui permet aux utilisateurs de visionner les vidéos sans pubs et d'avoir accès à une liste d'émissions exclusives, désormais accessible en Australie, Nouvelle Zélande, Corée du Sud, Mexique et bientôt au Royaume-Uni.L'offre de télévision de YouTube vise à séduire un public jeune, qui s'est détourné du téléviseur et consomme du contenu directement sur Internet.YouTube TV entre en concurrence avec les offres de télévision existantes comme Playstation Vue (Sony), Sling TV (Dish Network), DirecTV Now (AT&T). Tous ces services ont pris en compte les mutations dans la consommation de contenus télévisuels et ciblent la même clientèle jeune et mobile. Mais pour l'instant, le succès de l'ensemble de ces chaînes demeure mitigé. YouTube espère faire la différence sur ce marché déjà bien établi grâce à son expertise en recommandations et recherche.