Des millions de vues sur YouTube pour la naissance d’un girafeau

Animal Adventure Park : 2ème plus grosse chaîne en direct de YouTube

232 millions de vues en direct pour la naissance du girafeau

Modifié le 18/04/2017 à 16h21

Pendant des semaines, les fans d'animaux ont été tenus en haleine, attendant qu'April, une girafe de 15 ans de l'Animal Adventure Park de New-York, donne naissance à son petit. Le moment tant espéré est enfin arrivé : ce samedi 15 avril 2017, un girafeau en bonne santé est né et des millions de personnes ont assisté à la scène sur YouTube.Animal Adventure Park est désormais la deuxième chaîne en direct de YouTube la plus visionnée dans l'histoire de la plateforme. Une performance assez impressionnante, quand on sait que la chaîne n'a été active que pendant 66 jours. Par ailleurs, Animal Adventure Park est la cinquième chaîne à avoir atteint les 200 millions de vues le plus rapidement, un score habituellement réservé aux célébrités mondialement connues comme Lady Gaga.Les aventures d'April ont suscité 232 millions de vues en direct et 7,6 milliards de minutes de visionnage en direct au total, d'après YouTube. Un pic d'audience a été atteint ce samedi, jour de la naissance du girafeau, avec une hausse de 14 millions du nombre de vues en direct. Plus d'1,2 million de personnes ont regardé la mise au monde du girafeau de façon simultanée aux alentours de 6h55 du matin ce samedi (heure normale du Pacifique), ce qui fait de la naissance du girafeau l'un des cinq moments les plus regardés de l'histoire des événements en direct diffusés sur YouTube.Si la chaîne Animal Adventure Park se classe en deuxième position des chaînes en direct les plus visionnées de l'histoire de YouTube, c'est la chaîne de League of Legends, un jeu vidéo, qui occupe la première place du podium.