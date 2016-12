Comment retrouver le mode Night Shift d'iOS sur Windows, OS X et Linux ?

Modifié le 02/11/2016 à 17h41

Sur son site officiel, Apple explique que «» Sans rentrer dans les détails, l'émission de la lumière bleue freinerait la production naturelle de la mélatonine, la fameuse « hormone du sommeil ». En plus de nous aider à dormir, la mélatonine est un antioxydant permettant de ralentir la progression du cancer et d'autres maladies.De premières études ont été menées en 2001 sur les impacts de la lumière bleue sur cette hormone. Entre 415 et 455 nanomètres, elle tue des cellules. Autrement dit, la couleur bleue foncée, proche des ultra-violets, est donc nocive. Or pratiquement tous les appareils dotés d'un écran LED en produisent, qu'il s'agisse du smartphone de la tablette de la télévision ou de l'ordinateur.Plusieurs études récentes ont effectivement été réalisées par l'école médicale de Harvard ou par une équipe de chercheurs du King's College de Londres et de l'université de Surrey. Les anglophones pourront par exemple consulter un rapport datant d' octobre 2015 Concrètement, le mot d'ordre est de favoriser l'extinction de ces lumières bleues et le moment propice est donc en soirée. Voici une petite sélection d'utilitaires pour PC qui modifieront la colorimétrie de votre écran.