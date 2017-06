Netflix diffusera "Star Trek : Discovery" en septembre

Une diffusion en deux temps

10 ans avant les aventures du capitaine Kirk et de son équipage

Modifié le 20/06/2017 à 16h22

L'intrigue se déroulera 10 ans avant les premières aventures du capitaine Kirk et de l'équipage de l'Enterprise.Après avoir plusieurs fois été repoussée, la première saison desera finalement diffusée le 24 septembre 2017 aux Etats-Unis sur la chaîne américaine CBS. Et dès le lendemain, le 25 septembre 2017, les épisodes seront disponibles sur Netflix, qui a racheté les droits de diffusion. Un retard que lesAaron Harberts et Gretchen J. Berg ont expliqué au site spécialisépar un manque de temps et de moyens pour créer les costumes et les décors. «», ont-ils indiqué.La première saison desera retransmise en deux temps : les huit premiers épisodes seront diffusés entre le 25 septembre et le 6 novembre 2017 et il faudra attendre janvier 2018 pour visionner les sept derniers épisodes.L'intrigue dese déroule 10 ans avant les premières aventures du capitaine Kirk et de l'équipage de l'Enterprise. L'équipage découvrira de nouveaux vaisseaux et de nouvelles formes de vies présentes sur la galaxie. Et bien sûr, il devra affronter les Klingons, des ennemis que les fans de la série connaissent bien.On suivra les aventures de l'officier Burnham, joué par Sonequa Martin-Green, que l'on connaît notamment pour son interprétation de Sasha Williams dans la série