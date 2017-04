Plus d’un million d’utilisateurs pour Molotov, le service télé sur internet

Molotov : un million d'utilisateurs en neuf mois

D'après Jean-Marc Denoual, cofondateur de Molotov, un service de télévision OTT (), la plateforme a séduit plus d'un million d'utilisateurs en mars 2017, soit 9 mois après son lancement, qui remonte à juin 2016. L'application Molotov est disponible pour tous les écrans (ordinateurs, terminaux mobiles), certaines télés connectées (LG, Samsung), l'Apple TV ainsi que les box Android TV. En outre, 40 % des utilisateurs de Molotov consultent l'application sur smartphone.Sur tous les écrans, les utilisateurs de Molotov, dont la moyenne d'âge est de 35 ans (contre 55 ans pour les chaînes de télé classiques), utilisent le service pendant 1h15 par jour en moyenne. Une durée qui grimpe quand on ne s'intéresse qu'à ceux qui utilisent Molotov sur une télévision connectée, avec une moyenne de 2 h 30 de visionnage par jour.L'application Molotov permet de regarder 36 chaînes en direct (dont 25 de la TNT), mais aussi de les enregistrer via un système de. Si l'application est gratuite, certaines fonctionnalités sont payantes : pour environ 4 euros, les utilisateurs pourront acheter 100 heures de programme à enregistrer sur les serveurs de Molotov, et pour 10 euros par mois, ils auront accès à un bouquet de chaînes payantes.Par ailleurs, Molotov, qui offre un visuel agréable et facilement lisible, est facile d'utilisation : l'interface permet un balayage rapide des programmes, les utilisateurs ne perdent pas de temps à choisir celui qu'ils souhaitent regarder ou enregistrer.