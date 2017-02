L’appli myCanal disponible sur AndroidTV

MyCanal débarque sur Android

Pas besoin de décodeur avec l'application myCanal

Modifié le 02/02/2017 à 10h13

Avec l'application myCanal, c'est l'univers de CanalPlus qui s'ouvre sans avoir besoin d'un décodeur externe. Par contre, il faut toujours un abonnement aux services de la chaîne payante française.L'application MyCanal était disponible pour les utilisateurs d'appareils Apple : elle était téléchargeable gratuitement sur l'Apple Store. Bien évidemment, si l'application est gratuite l'abonnement ne l'est pas : le business model de Canal Plus reste celui de l'abonnement qui, depuis 2017, n'est plus unique mais propose divers bouquets pour mieux coller à la demande des utilisateurs.Depuis le 31 janvier 2017, et de façon progressive, l'application myCanal sera déployée sur les Android TV et les autres appareils Android. La mise à jour concernée par cette nouveauté est la 3,0,0,36 qui porte, donc, l'application sur les appareils tournant avec l'OS de Google. Là aussi, l'application est téléchargeable gratuitement, sur le Play Store, mais un abonnement est nécessaire pour accéder aux chaînes.L'innovation, pour Canal Plus, c'est de pouvoir proposer ses chaînes à toutes les personnes sans qu'elles n'aient besoin d'un décodeur : la diffusion passe par Internet ce qui permet de regarder la télévision sur tous les appareils, des télévisions connectées aux tablettes en passant par les smartphones.MyCanal propose de regarder la TNT mais également les chaînes, payantes, du groupe ainsi que l'offre replay pour plusieurs milliers de programmes. Un tournant numérique qui pourrait faire la différence pour la chaîne cryptée qui a du mal à reconquérir des abonnés et enchaîne les pertes trimestrielles.