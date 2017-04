Gratuit et pratique, F.lux adaptera les couleurs de votre écran en fonction de la luminosité de votre environnement. L'idée est quasiment géniale d'autant plus que nous sommes de plus en plus nombreux à travailler sur ordinateur. Cette véritable pépite est à découvrir et à adopter de toute urgence, vous en aurez toujours besoin !

Téléchargez la version 4.0 Beta de f.lux

Les nouveautés de F.lux 4.0 :

Mode "heure du couché" (Bedtime)

Désactivation automatique au lancement de logiciels (par exemple

Réveil inversé, permettant de ne pas oublier d'aller se coucher

Pré-configurations

À quoi sert F.lux ?

Comment le paramétrer ?

Sa prise en main :

Rester toute la journée devant l'écran d'ordinateur peut rapidement causer une fatigue visuelle qui peut être amplifiée par un manque de pause et à la luminosité de l'écran surtout en soirée et la nuit. Le réglage manuel du moniteur est possible mais peu pratique. Afin de résoudre ce problème, nous vous invitons à découvrir l'utilitaire gratuit et fort pratique nomméCet outil permet d'adapter automatiquement les couleurs et la luminosité de l'écran en fonction de l'heure de la journée. Selon l'horaire, il modifie l'intensité lumineuse du moniteur progressivement et en douceur.Le logiciel utilise la géolocalisation de l'utilisateur afin de lui proposer la configuration idéale selon les heures de lever et de coucher du soleil. Au premier lancement, il est ainsi demandé de renseigner sa localisation grâce à un moteur de recherche.Par ailleurs, l'utilisateur a la possibilité de paramétrer la luminosité de l'écran pendant la journée et la nuit ainsi que la vitesse de transition. Les graphistes et vidéastes pourront également désactiver temporairement l'application pour afficher les couleurs réelles à l'écran.Bien qu'étant entièrement en anglais,est un utilitaire très simple à utiliser et limitera les mauvais effets de l'écran durant les sessions de travail nocturne.