Sony : un brevet pour recharger son smartphone avec celui du voisin

Un brevet de Sony dévoile une révolution dans le chargement des appareils

Charger son smartphone avec un simple smartphone... mais pas seulement

Modifié le 17/03/2017 à 11h32

Alors qu'aujourd'hui, lorsqu'on n'a plus de batterie, on demande à nos collègues s'ils ont un chargeur à portée de main, dans le futur, on pourrait leur demander simplement s'ils ont un smartphone...Il ne s'agit, pour l'instant, que d'un brevet qu'a obtenu Sony le 2 mars 2017, mais il laisse déjà rêveur : la nouvelle technologie permettrait tout simplement de partager de la charge entre plusieurs appareils. Sony ne précise pas s'il s'agit de smartphones ou autres, les appareils sont simplement identifiés par le terme générique "device", ce qui laisse penser que plusieurs appareils différents pourraient en bénéficier.Repéré par The Next Web , le nouveau système, sans fil, aurait l'avantage de permettre le transfert de données et d'énergie. L'un ou l'autre des transferts peut être éteint, laissant la possibilité de choisir... Mais les deux peuvent être allumés en même temps.On ne sait pas si Sony compte faire de ce concept une réalité, ni si la technologie est commercialement viable, mais elle est très intéressante : elle aurait des applications majeures dans de nombreux domaines.Bien évidemment, on pense immédiatement à la possibilité de demander à un ami de nous prêter un peu de sa batterie de téléphone, mais on peut imaginer une recharge entre le téléphone et, par exemple, un bracelet ou une montre connectée, ou encore entre un ordinateur et un téléphone.Il en va de même d'un système permettant de charger et de connecter, sans fil, un casque de réalité virtuelle à, disons, un ordinateur ou une console de jeu.