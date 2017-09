Le Google Pixel 2 sera dévoilé le 5 octobre 2017

Le Google Pixel 2 embarquera un processeur Snapdragon nec plus ultra

Google Pixel 2 : écran 6 pouces, capteur d'empreinte mais pas de prise audiojack

Il faudra donc attendre jusqu'au 5 octobre 2017 pour connaître tous les détails sur le Google Pixel 2. Mais tous les observateurs ne sont pas aussi patients. Evan Blass a même récemment déclaré que son intérêt pour un smartphone chutait en flèche immédiatement après sa sortie. C'est donc sans attendre cette date fatidique qu'il révèle, via son compte Twitter, que le Google Pixel 2 embarquera un processeur Snapdragon 836. Il s'agit d'une version améliorée du Snapdragon 835, ce même processeur qui équipe le Galaxy Note 8 et qui équipera le nouveau casque de réalité virtuelle autonome de HTC spécialement conçu pour le marché chinois.À la rentrée 2016, Google faisait une démarche similaire en équipant son Google Pixel du processeur Snapdragon 821, qui était une version améliorée du Snapdragon 820 (le processeur qui équipe le LG G6, sorti en février 2017 et Le Pro3 de LeEco, sorti en novembre 2016). Autant dire qu'en termes de processeurs, Google a toujours eu une longueur d'avance.Le Googledevrait avoir un écran 6 pouces. Toujours selon des rumeurs, il n'aurait pas de prise audiojack pour les écouteurs, mais aurait en revanche deux haut-parleurs sur sa face avant (en haut et en bas de l'écran). Il devrait également avoir un aspect plus rectangulaire que son prédécesseur.À en croire des photos volées, le capteur d'empreinte digitale serait placé à l'arrière de l'appareil, tandis que l'appareil photo devrait se situer en haut à gauche du smartphone, également à l'arrière.