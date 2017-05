Google Pixel 2 : un troisième modèle appelé Taimen ?

Après Muskie et Walleye, voici le Pixel 2 Taimen

Que sait-on du Google Pixel 2 Taimen ?

Modifié le 12/05/2017 à 09h39

C'est sur le site GeekBench , spécialisé dans les Benchmarks, que PhoneArena a identifié un nouveau modèle de Pixel 2 dont on ne sait, comme toujours, pas grand-chose.Les choix des noms pour les produits Google ne sont pas dus au hasard : Android, par exemple, a toujours un nom de dessert ou de produit sucré, si bien qu'Android O (Android 8) devrait s'appeler Oreo comme Android N (Android 7) s'appelait Nougat. Pour les smartphones Google Pixels, c'est à peu près la même chose.On connaissait déjà les noms du Pixel 2 et du Pixel 2 XL. Le premier s'appelle Muskie, le nom anglais du Maskinkongé, une espèce de brochets, tandis que le deuxième s'appelle Walleye, le nom anglais du Doré jaune. Deux noms de poissons, donc. Le troisième modèle de Pixel 2 n'a pas échappé à cette règle, puisqu'il s'appellerait Taimen selon GeekBench. Or, le Taimen est une sous-espèce de saumon que l'on trouve en Sibérie.Le site GeekBench a mis en ligne le 11 mai 2017 ce benchmark pour ce nouveau smartphone. On y découvre qu'il va tourner sous Android O, la dernière version d'Android, et qu'il ne sera donc pas disponible avant sa sortie. Le nouvel OS mobile de Google n'a toujours pas de date de sortie : la bêta publique devrait être disponible le 17 mai 2017.Pour le reste, il devrait embarquer un processeur Snapdragon 835, le dernier-né de chez Qualcomm et le même que le Samsung Galaxy S8. Il obtient des résultats supérieurs au dernier-né de chez Samsung en multi core : 6.248 contre 6.048 pour le S8+. En single core le Pixel 2 Taimen reste inférieur, atteignant un score de 1.804 contre 1.929 pour le S8+.