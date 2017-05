Android : attention aux applis espionnes

Android : des applications à l'air anodin peuvent cacher de mauvaises surprises

Add Text On a Photo fait partie des applications concernées

XavirAd, ou comment recueillir un maximum d'informations personnelles et rester inaperçu

Modifié le 11/05/2017 à 18h27

Lorsque les développeurs d'une application affirment ne pas recueillir d'informations personnelles, la majorité d'entre nous avons tendance à les croire. Cependant, d'après Sophos, les développeurs d'au moins 50 applications différentes ont choisi d'intégrer un code connu sous le nom de XavirAd.Sont infectées des applications à l'air tout à fait anodin, telles que Photo Frames & Picture Collage Reverse Video Edit & Backwards ou encore Weather Forecast Widget Clock Une fois l'application installée, XavirAd affiche, à intervalles réguliers et en plein écran, des publicités. L'utilisateur est alors obligé de cliquer à chaque fois sur une croix en haut à gauche pour les faire disparaître. Le plus agaçant, c'est que ces publicités s'affichent même lorsque l'application en question est fermée.Une fois installé, XavirAd contacte son serveur et en télécharge un code, qui paramètre le téléphone pour qu'il affiche ces publicités à intervalles réguliers. Ainsi, le code malveillant n'est pas présent directement sur l'application lorsqu'elle est proposée au téléchargement sur Google Play, rendant sa détection d'autant plus compliquée.L'application télécharge ensuite un fichier .dex, qui recueille l'adresse mail associée à votre compte Google Play, la liste des applications installées, les identifiants IMEI et android_id, la résolution de l'écran, le nom du fabricant du smartphone, sa marque, son modèle, la version du système d'exploitation, le nom de l'opérateur mobile et la source d'où l'application a été installée. Une fois cryptées, ces informations sont transmises vers le serveur.