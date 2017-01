Super Mario Run : des malwares sur la fausse version Android

Des permissions qui doivent vous alerter

Les pirates ne manquent pas d'imagination

Modifié le 20/01/2017 à 16h17

A première vue, l'application Android n'a rien d'anormal : un titre légitime et un logo bien connu. Mais derrière les soi-disant jeuxdisponibles sur cette plateforme, se cache en réalité le cheval de Troie Android Marcher. Il s'agit du même malware qui a déjà fait le malheur de milliers de fans de, qui lui ont confié les données de leur carte bancaire.Ayant téléchargé l'application, l'utilisateur l'ouvre. Celle-ci lui demande alors plusieurs permissions pour le moins inattendues. Le fauxveut pouvoir modifier les paramètres du système, consulter l'annuaire, les messages présents sur le téléphone, recevoir des SMS, en envoyer et même passer des appels. Une fois que la victime a accepté ces demandes, le malware, qui peut désormais modifier le système, affiche une fausse page lorsque la victime essaie d'ouvrir le Play Store. La fenêtre qui apparaît alors lui demande de saisir les données de sa carte bancaire, en précisant qu'aucune transaction ne sera effectuée sauf si l'utilisateur procède à un achat. Une fois ces données transmises, les pirates en font ce que bon leur semble évidemment.Mais tout le monde, surtout dans les pays en voie de développement, n'a pas de carte bancaire. Mais aux pirates informatiques, rien d'impossible ! A chaque lancement, l'application envoie des SMS à des numéros surtaxés et se referme aussitôt. La victime, en pensant qu'il s'agit d'un bug, rouvre l'application plusieurs fois, multipliant ainsi le nombre d'envois de SMS.A l'époque de la folie, une application pirate empruntant le logo officiel de l'application a brièvement fait incursion dans le Play Store. Se présentant comme un manuel de téléchargement dedepuis une source alternative, celle-ci affichait un nombre important de publicités et forçait des clics automatiques, entraînant ainsi l'ouverture dans le navigateur de pages correspondant à ces publicités. Même si Google a supprimé assez rapidement ce malware, l'application n'a pas manqué de recueillir 2 500 avis, et on vous laisse imaginer combien de victimes au total !