Super Mario Run déjà téléchargé 25 millions de fois

Record : 25 millions de téléchargement en 4 jours

Le prix de Super Mario Run ne plaît pas

Modifié le 20/12/2016 à 15h56

Disponible en téléchargement depuis le 15 décembre 2016,a connu un succès phénoménal auprès du public, alors même que le jeu n'est pour l'instant disponible que sur iOS et qu'il est payant.Le site Sensor Tower a analysé les données des téléchargements de, le phénomène de l'été 2016, deet de: quand ont-ils franchi le cap des 25 millions de téléchargements ? Sietse font la guerre, le premier y ayant mis 11 jours, le deuxième 12,les surclasse : le jeu de Nintendo n'a mis que 4 jours pour franchir ce cap symbolique.C'est donc un nouveau record qui sera compliqué à battre... D'autant plus quepartait avec un handicap. Nintendo n'a pas rendu disponible son premier jeu pour mobile que sur iOS, donc une seule plateforme et la moins utilisée, Android dominant largement le marché des smartphones.Si les fans de Mario sur Apple se sont rués sur l'application, le fait qu'elle soit payante et son prix, 9,99 euros, soit un prix élevé pour une appli mobile, ne plaisent guère. L'application est mal notée, signale Sensor Tower : aux Etats-Unis, avec 57 % de notes avec une seule étoile et surtout au Japon, avec 63 % de votes « une étoile » sur l'App Store. La critique la plus récurrente est le prix de l'appli pour l'avoir au complet.Reste que, selon le site,a engrangé en 4 jours quelques 21 millions de dollars de gains, ce qui porterait le nombre de téléchargements payants à 2,1 millions, soit moins de 10 % de conversion.