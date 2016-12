Super Mario Run sur iPhone, c'est parti !

Super Mario Run aura besoin d'une connexion Internet permanente

Télécharger Super Mario Run pour iOS

Modifié le 15/12/2016 à 16h05

A 11h50, heure française, l'application n'était toujours pas téléchargeable depuis l'App Store d'Apple, mais c'est dans la journée, sans doute, quand les Etats-Unis seront entièrement réveillés, que l'application devrait être proposée au téléchargement.Pour mémoire, l'application proposera une période d'essai gratuite, mais il faudra ensuite payer 9,99 euros pour pouvoir jouer indéfiniment. Le gameplay est on ne peut plus basique : il faut faire courir Mario dans six mondes différents, avec 24 niveaux à chaque fois. Pas besoin d'avoir les deux mains libres : Mario court tout seul, il suffit simplement d'appuyer sur l'écran pour le faire sauter au bon moment et éviter les obstacles !On a beaucoup parlé de cette application créée par Nintendo, qui tente de surfer sur la vague de l'incroyable succès de, une autre licence de chez Nintendo. Cette fois, pas de réalité augmentée, pas besoin non plus de signal GPS.n'a besoin de rien pour fonctionner, à part... un iPhone récent (, il fonctionnera à partir de l'iPhone 4s, et de iOS 8 ou 9) et surtout d'une connexion à Internet !En effet, pour éviter le piratage de l'application, les niveaux ne démarreront qu'après une authentification (invisible pour le joueur) sur les serveurs de Nintendo. Le but est évidemment d'empêcher, ou tout au moins, de limiter les risques de voir des applications piratées, sous couvert d'alimenter un tableau des high-score mondial et local.Le jeu est en effet publié dans 150 pays simultanément ! Il faut espérer que les serveurs de Nintendo tiennent le choc, car lors du lancement de Pokémon Go , il fallait parfois plusieurs jours aux nouveaux joueurs pour pouvoir créer un compte leur permettant de simplement lancer l'application...