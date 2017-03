est enfin là ! Gratuite comme sur iOS , il faudra nonobstant débourser la somme non négligeable de 9.99€ pour jouer au delà du premier niveau ! En outre, s'il s'agit d'un bon runner, il ne révolutionne pas le style non plus. A tester !

Qu'est-ce que Super Mario Run ?

L'univers de Super Mario ?

Quel prix pour Super Mario Run ?

Nintendo l'avait annoncé de longue date, Super Mario est de retour et cette fois c'est sur smartphone qu'il débarque.pour Android est enfin disponible gratuitement sur le store Google Play.est un runner, jeu au sein duquel le personnage se déplace automatiquement en courant, ici de la droite vers la gauche.Afin d'éviter les obstacles et autres embûches posées sur son chemin le joueur devra faire sauter Mario au bon moment et, surtout, de la bonne façon. Mario a en effet, dans ce jeu, plusieurs modes de saut en fonction du moment où ils sont effectués.Comme attendu,compte autant toucher les nostalgiques de la franchise, avec des environnements etéprouvés, que les nouveaux joueurs, avec un gameplay complètement inédit pour la franchise.Côté scénario, c'est encore une fois la princesse Pitch qu'il faut secourir. Pour se faire, il faudra donc au joueur traverser 24 niveaux au styles emblématiques : plaines, souterrains, manoir hantés, forteresse volante ou encore châteaux.. La suite est proposé au prix de 9.99 € (tout de même), permettra en plus d'un mode histoire et « classique » d'affronter amis et joueur du monde entier.