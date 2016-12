Popcorn Time, le ransomware qui vous demande d’infecter vos amis

Payer ou infecter, telle est la question

Infectez vos amis et on vous libère l'ordinateur (ou pas)

Popcorn Time, le nouveauidentifié par l'équipe de MalwareHunterTeam, va mettre à rude épreuve vos amis et votre conscience, en vous proposant un choix cornélien.Popcorn Time n'a pas de rapport avec le logiciel illégal de streaming, bien que le nom puisse prêter à confusion. Il s'agit en fait d'unde nouvelle génération, qui vous laisse le choix lorsqu'il vous infecte : pour récupérer vos données, il vous demande soit de payer, soit de l'aider à infecter d'autres ordinateurs. Un choix cornélien, en somme.Comme toutqui se respecte, celui-ci va crypter vos données et vous demander une rançon pour récupérer l'utilisation de votre ordinateur. La rançon, qu'il ne faut bien évidemment pas payer quel que soit le, est ici fixée à 1 bitcoin, soit un peu plus de 732 euros selon le cours de la monnaie virtuelle lundi 12 décembre 2016. Si vous ne pouvez pas payer, toutefois, vous avez une autre option.L'autre option proposée par PopcornTime est plutôt simple : si vous infectez deux autres personnes, votre ordinateur sera libre. Du moins... en théorie. Car pour que les hackers vous donnent la clé de décryptage, il faudra que ces deux personnes payent, sauf si les personnes infectées infectent elles aussi deux autres personnes et ainsi de suite. Une manière de multiplier l'argent touché par les hackers.Ces derniers, néanmoins, s'excusent d'avance de la méthode utilisée et d'avoir lâché sur le net ce. Ils écrivent être des Syriens et déclarent que l'argent collecté servira pour aider le peuple syrien à survivre alors que la guerre fait rage. Faut-il les croire ? Difficile à dire.