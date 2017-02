Pixel 2 : écran 4K, Android 8 et Snapdragon 835 ?

Un Snapdragon 835 comme CPU et même 6Go de RAM ?

Un smartphone waterproof avec une nouvelle caméra ?

Modifié le 03/02/2017 à 12h16

Si les rumeurs se confirment, Google serait en train de prévoir un smartphone capable de tenir tête à un bon nombre de ses concurrents et viserait clairement le marché haut de gamme. Selon le site 9to5Google , le nouveau smartphone de Google pourrait embarquer tout simplement le processeur le plus haut de gamme du marché, le Snapdragon 835, présenté par Qualcomm au CES 2017 à Las Vegas . Le Samsung Galaxy S8 a été annoncé comme disposant de ce processeur, dont Samsung aurait obtenu l'exclusivité pour le début de la production (voir).Le processeur serait alors accompagné par une bonne dose de RAM : 4 Go selon certaines sources, mais peut-être même 6 Go. Il ferait alors partie de la nouvelle génération de smartphones avec 6 Go de RAM, dont les premiers modèles sont sortis en 2016. Le tout fonctionnerait sous Android 8, ou Android O, dont le nom n'est pas encore connu et que Google devrait dévoiler le 17 mai 2017 lors de la conférence Google I/O Côté écran, Google opterait, selon les rumeurs, pour deux formats : un 5 pouces et un 5,7 pouces. L'un d'entre eux pourrait être un écran 4K. Le smartphone serait résistant à l'eau (avec une certification IP 68, peut-être, qui semble devenir une tendance majeure du marché) et bénéficierait de la charge rapide « Quick Charge 4.0 » permise par le Snapdragon 835 et qui offre jusqu'à 5 heures de charge en n'étant branché que 5 minutes, selon Qualcomm.L'un des atouts majeurs du Pixel 2, toutefois, serait sa nouvelle caméra. Elle vise une performance accrue lors des photos à basse luminosité. Selon 9to5Google, néanmoins, elle ne serait pas ultra-performante au niveau de la définition.Le Pixel 2 est attendu pour octobre ou novembre 2017, soit après l'iPhone 8 et bien après le Samsung Galaxy S8.