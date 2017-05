La bêta publique d’Android O téléchargeable le 17 mai ?

"Bientôt disponible"

Des améliorations attendues

Modifié le 10/05/2017 à 14h48

Android O ne serait toutefois proposé qu'aux utilisateurs de certains modèles de smartphone.Pas encore de date précise communiquée, mais ça commence à sentir bon pour la sortie publique d'Android O. Annoncée dans sa version définitive au troisième ou au quatrième trimestre 2017, la bêta de la huitième génération de l'OS de Google devrait être ouverte au public à l'occasion de la conférence Google I/O le 17 mai.Une version Alpha était proposée depuis le 22 mars pour les développeurs. Réputée instable, complexe à installer, cette version n'est plus disponible depuis quelques jours. Place maintenant au public qui va bientôt pouvoir tester le fruit de la campagne de débuggage. Google proposera en tout quatre préversions, en attendant l'édition finale. Pour l'installer, il faudra posséder un terminal signé Google. La première mouture ne sera supportée que par les appareils suivants : Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus player, Pixel, et Pixel XL.Au rayon des nouveautés, il y aura une amélioration sensible de l'autonomie de la batterie grâce à une meilleure gestion des tâches en arrière-plan. On note aussi une modernisation du système de notification : outre un design promis comme plus clair par Google, vous pourrez les trier par canaux, par type ou par thème, mais aussi les suspendre ou les mettre en mode silencieux.A découvrir aussi, déjà présent sur Android TV, la généralisation du modequi permet de conserver une vidéo en taille réduite dans un coin de l'écran pendant que l'on fait autre chose dans une autre application. Attendu enfin, le Wi-Fi Aware, qui permettra d'échanger entre appareils compatibles sans passer par un point d'accès central.