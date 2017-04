Avec Sennheiser, le son 3D débarque sur Android

Une technologie capable d'enregistrer le son en 3 dimensions

Le son 3D, allié naturel de la VR

Une technologie qui diffuse via un casque du son binaural, également connu comme le son 3D surround.Lors du Consumer Electronic Show de Las Vegas , Sennheiser avait frappé fort en présentant l'Ambeo Smart Surround, la technologie équipant sa nouvelle gamme de casques intra-auriculaires diffusant du son en trois dimensions, permettant une immersion sonore sans équivalent. Particularité de cette technologie Ambeo Smart Surround, elle permet également via un micro d'enregistrer très facilement du son binaural, c'est-à-dire en trois dimensions, ce qui n'est aujourd'hui possible qu'avec des micros complexes épousant la forme d'une tête humaine.Sennheiser avait initialement annoncé le déploiement de sa technologie Ambeo Smart Surround uniquement sur iPhone et iPad. Mais la compagnie familiale allemande s'est finalement ravisée, optant pour une distribution également sur le concurrent Android.Un choix dicté par le fait qu'Android est aujourd'hui l'acteur dominant sur le marché des smartphones. L'an dernier en 2016, l'OS pour mobile de Google équipait 87,8 % du parc mondial des terminaux, contre 11,5 % pour l'iOS d'Apple. Pour donner du poids à son annonce, Sennheiser a choisi de s'associer au coréen Samsung pour diffuser ses oreillettes équipées de la technologie Ambeo Smart Surround.Samsung équipera donc probablement les futures modèles de sa gamme Galaxy de cette technologie innovante. Le Galaxy S8 est aujourd'hui commercialisé avec les oreillettes AKG d'un autre partenaire de Samsung, Harman. Pour le Coréen, ce changement d'alliance répond à l'une des tendances lourdes sur le marché des smartphones : le développement de la réalité virtuelle, que chacun pourra capturer grâce aux futures caméras à 360 degrés qui équiperont les prochaines générations de smartphones, et qui se coupleront à merveille avec la prise de son en 3D rendue possible par le système Ambeo de Sennheiser.