Google annule le Pixel XL 2 "muskie" pour un smartphone encore plus grand

Il n'y aura pas de Google Pixel 2 XL Muskie

Le Google Pixel 2 XL sera le Taimen

Modifié le 14/06/2017 à 11h31

Si tel est le cas, on peut s'attendre à un Google Pixel 2 XL de très grande taille.À en croire plusieurs rumeurs outre-Atlantique, Google aurait mis en suspens l'un de ses prochains téléphones Pixel, le Pixel 2 XL Muskie. L'appareil, censé succéder au Pixel XL, et dont on savait peu de choses, ne verra probablement jamais le jour.» indique Android Police, un site en général très fiable. «» estime par ailleurs Android Police.Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y aura pas de successeur au Pixel XL, simplement, ce ne sera pas le Muskie. Jusqu'ici, les rumeurs faisaient état de trois modèles pour le Pixel 2 et pour le Pixel 2 XL : le Muskie (le nom anglais du Maskikongé, une espèce de brochets), le Walleye (le nom anglais du Doré jaune) et le Taimen (le nom d'une sous-espèce de saumon).Et comme la taille des Pixel est proportionnelle à la taille des poissons dont ils portent le nom, tout laisse à penser que le successeur du Pixel XL sera le Pixel 2 XL Taimen, et qu'il sera très gros ! Ainsi, le Pixel Sailfish (le nom anglais de l'espadon voilier) fait 5,1 pouces tandis que le Pixel XL Marlin (même nom en français) fait 5,5 pouces. Quand on sait qu'un Maskikongé peut peser jusqu'à 17 kg, et qu'un Taimen peut peser jusqu'à 100 kg, on peut s'attendre à un appareil massif. Mais à y regarder de plus près, cela n'a rien de surprenant : avec un Pixel XL 2 de grande taille, Google ne ferait qu'emboîter le pas à Samsung et LG, dont les modèles Galaxy S8 et G6 ont été agrandis avec und'affichage plus étroit de 18.5 : 9 sur des écrans de 5,8 pouces (Galaxy S8), 6,3 pouces (Galaxy S8+) et 5,7 pouces (LG G6).