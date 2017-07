Voici à quoi pourrait ressembler le Pixel 2 de Google

Des rendus 3D des deux smartphones Pixel 2

OnLeaks anticipe l'absence de prise jack

Modifié le 27/07/2017 à 10h45

Les photos ne sont pas des véritables photos commerciales et sont donc à prendre avec des pincettes. Mais elles proviennent d'un partenariat entre @OnLeaks et le site My Smart Price.Les rendus dévoilés par @OnLeaks et MySmartPrice semblent déjà confirmer une rumeur : l'absence d'un troisième modèle du Pixel 2 de chez Google. Initialement, la firme de Mountain View avait prévu trois Google Pixel 2 mais elle semble avoir finalement abandonné l'un d'entre eux.On remarque que la version XL du Pixel 2 présente bien un écran sans bords mais pas la version de plus petite taille. Le capteur d'empreinte est placé à l'arrière et on remarque bien la présence de l'appareil photo en haut à gauche du smartphone, également à l'arrière.Ces rendus 3D, qui doivent être pris avec précaution mais qui, venant de @OnLeaks, ont de fortes chances de ressembler au produit final, apportent une petite précision concernant la stratégie de Google : le groupe de Mountain View semble s'aligner sur Apple et Samsung.Apple a déjà éliminé la prise jack pour les écouteurs sur son iPhone 7 et l'iPhone 8 ne devrait pas la réintégrer. Quant à Samsung, c'est avec le Galaxy Note 8 ou, au plus tard, le Galaxy S9 que le groupe sud-coréen devrait dire adieu à la prise jack.Les deux rendus présentés par @OnLeaks prévoient eux aussi la fin de la prise jack pour le Google Pixel 2.