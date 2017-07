Voici à quoi pourrait ressembler le nouveau Google Pixel

Deux versions premium pour le Google Pixel 2

Une vidéo non officielle est déjà en ligne

Modifié le 07/07/2017 à 16h58

Le Google Pixel 2 devrait être non pas un smartphone mais une gamme de smartphones . L'appareil sera vraisemblablement doté d'un écran de 4,97 pouces, fonctionnant en FHD (une résolution de 1920 x 1080 pixels pour un ratio largeur:hauteur de 16:9). C'est la même taille que pour le premier modèle de Pixel. Même les bords sur chaque côté de l'écran devraient être conservés. La prise audio jack 3,5 mm devrait être supprimée et remplacée par des haut-parleurs stéréo. Le smartphone devrait marcher sur une puce Snapdragon 835 dont le cœur principal devrait être clocké à 2,45 GHz, serait doté de 4 Go de RAM et d'un espace de stockage de 64 Go. Ces caractéristiques premium feront de ce smartphone le téléphone le plus avancé sur le marché des modèles de petite taille. Le nom de ce futur smartphone : Walleye.Son grand frère, baptisé Taimen, devrait être doté d'un écran de 5,99 pouces OLED fabriqué par LG. Le bord sera moins large que sur le Walleye, l'espace de stockage maximum sera de 128 Go et le RAM toujours de 4 Go. Il y aurait une seule caméra à l'arrière avec un double flash LED.Toutes ces informations ont permis à un vidéaste spécialisé dans les modèles 3D de smartphones de concevoir une vidéo montrant ce à quoi pourrait ressembler le futur Google Pixel 2. Sous le pseudo, il a déjà publié une bonne dizaine de vidéos de smartphones qui ont toutes l'air de présentations officielles. Sa dernière création montre donc un téléphone avec un lecteur d'empreinte digitale, un logo en forme de "G" au dos et un bord droit doté de deux boutons. Le téléphone est présenté en quatre coloris : bleu foncé, gris, rouge et orange.