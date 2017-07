Google Pixel 2 : premier smartphone sous Snapdragon 836 ?

Un Snapdragon 836 de chez Qualcomm pour le Pixel 2 ?

Une rumeur qui pourrait bien être fausse

Modifié le 25/07/2017 à 09h46

La rumeur est la première à donner au Pixel 2 un autre processeur que le plus haut de gamme actuellement en circulation, le Snapdragon 835 ; elle doit donc être prise avec des pincettes.Le site Fudzilla a lancé la bombe le 21 juillet 2017 : le Pixel 2 serait le premier smartphone à embarquer un mystérieux processeur Qualcomm Snapdragon 836 dont on n'a pas encore appris l'existence. Est-ce que les deux Pixel 2 incluront ce nouveau processeur ou est-ce qu'il sera réservé au Pixel 2 XL ? La source de Fudzilla ne le précise pas.Le Snapdragon 836 serait, selon le site, très proche du 835 mais légèrement plus rapide en termes de fréquences du CPU et du GPU. S'il existe réellement et si Google a réussi à faire en sorte que son smartphone soit le premier à l'embarquer, il pourrait avoir une longueur d'avance sur ses concurrents. Il faudra attendre le mois d'octobre 2017, date estimée pour la sortie, non encore officiellement annoncée, du Pixel 2 et du Pixel 2 XL pour en avoir le coeur net.Si la rumeur a de quoi exciter les fans de la firme de Mountain View qui attendent le prochain Google Pixel, elle a de fortes chances de ne pas être vraie. Le site Fudzilla n'est pas connu pour avoir des sources fiables.Surtout que le Pixel 2 est déjà apparu sur le site GFXBench, spécialisé dans les benchmark, et qu'il paraissait embarquer un Snapdragon 835. Il en a été de même pour le Pixel 2 XL.A moins que ce changement de processeur ne soit lié à l'abandon du Pixel 2 «» pour le Pixel 2 «» ?