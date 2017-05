Essential : Andy Rubin dévoile son smartphone haut de gamme

Essential : une caméra et un micro nec plus ultra

Une puce puissante pour ce premier smartphone en titane

Modifié le 30/05/2017 à 17h03

Si vous pensiez que l'iPhone et le Samsung Galaxy S8 étaient les smartphones les plus perfectionnés qui existent, le flagship éponyme que dévoile aujourd'hui le fabricantva changer votre regard sur les choses. C'est un smartphone innovant à plusieurs égards. Rien qu'avec(une première sur un smartphone !), il défie la concurrence et ouvre une nouvelle frontière dans nos représentations sur le smartphone moderne. Présentée comme la plus petite caméra personnelle 360 degrés, elle est à la fois "", selon son fabricant.Le micro promet lui aussi d'être novateur. Ou plutôt. C'est un véritable système audio "3D" qu'annonce Essential. Cerise sur le gâteau, un dispositif de suppression des bruits intelligent s'adaptant automatiquement à l'environnement ambiant est au programme.fonctionnera sur une puce Qualcomm Snapdragon 835 à huit coeurs. Quatre coeurs auront une fréquence de 1,9 GHz et quatre autres une fréquence de 2,45 GHz. La recharge sera rapide et pourra se faire par induction. Les adeptes du bon vieil USB auront néanmoins toujours le choix de recharger par câble. La batterie aura une capacité de 3040 mAh.Autre point intéressant : à la différence de ses confrères, fabriqués en aluminium, Essential sera. Ce matériau a l'avantage d'être très résistant : il ne se déforme pas et ne se raye pas même lorsqu'il tombe sur du béton. Et même en étant si bien protégé, Essential sera très léger (185 g), pour une épaisseur de 7,8 mm.Son prix : 749 dollars (environ 670 euros) en pré-commande et 898 dollars (800 euros) au-delà. Aucune date de livraison n'a pour l'instant été communiquée.