L’ex-Google Andy Rubin dévoile son smartphone Essential

Une fiche technique solide

Un nouvel écosystème reposant sur l'IA

Modifié le 19/04/2017 à 12h13

Commençons par rappeler ce qui devrait faire la particularité de ce nouveau smartphone :, adapté à l'utilisation de chacun et dont on pourrait changer les pièces obsolètes ou défectueuses au lieu de racheter un appareil neuf. Un concept dont rêvent beaucoup d'utilisateurs qui pourraient ainsi privilégier l'appareil photo, le stockage ou l'autonomie de leur mobile. A noter que Google aurait à l'automne 2016, renoncé à persévérer dans cette voie, abandonnant son projet Ara.Le prototype de l'Essential développerait des caractéristiques qu'on peut retrouver en détail ici. On notera qu'il devrait embarquer un processeur Snapdragon 835 de Qualcomm cadencé à 2,2 GHz couplé à 4 Go de Ram. La bête tournerait sous Android 7.0 Nougat, en attendant le futur Android O.Un smartphone de plus sur le marché, et alors ? C'est ce que l'on pourrait se dire. Mais ce serait mal connaitre Andy Rubin, qui voit grand : en janvier 2017, il annonçait avoir recruté une quarantaine d'anciens d'Apple et d'Alphabet, la maison mère de Google, afin de bâtir un nouvel écosystème reposant sur l'intelligence artificielle, capable comme Android de piloter un téléphone, mais aussi des objets connectés. Fin 2013, juste avant de quitter Google, Andy Rubin avait pris les rênes de sa division robotique, ce qui laisse ouverte la possibilité de futures aventures dans ce domaine. En attendant, on patientera avec Essential qui devrait sortir aux Etats-Unis dans le courant de l'été à un prix proche de celui d'un Iphone 7, soit 650 dollars.