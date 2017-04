Ventes de smartphones : Samsung premier, Apple derrière

Deuxième fin 2016, Samsung reprend ses droits début 2017

Samsung leader des ventes avant même la sortie du Galaxy S8

Modifié le 13/04/2017 à 11h39

Généralement, c'est Samsung, dont les smartphones tournent sous Android qui est l'OS le plus répandu au monde, tous appareils confondus, qui est le leader du marché.Mardi 11 avril 2017 le cabinet Trendforce a publié son analyse du marché mondial des smartphones et des ventes des divers constructeurs. Samsung semble avoir repris la couronne qu'Apple avait récupérée fin 2016. Au dernier trimestre 2016, en effet, la firme de Cupertino avait réussi à surpasser Samsung en pesant 20,3 % du marché mondial des smartphones contre 18,5 % pour Samsung.Cette situation était liée au scandale des Galaxy Note 7 explosifs que Samsung avait dû massivement rappeler à la suite de divers incidents. Plusieurs clients, déçus par le dernier modèle de phablette de la firme sud-coréenne s'étaient alors tournés vers Apple tandis que d'autres ont préféré attendre quelques mois et la sortie du Galaxy S8 pour changer de smartphone. De son côté Apple a fait un tabac avec son iPhone 7 sorti en septembre 2016.Le premier trimestre 2017, selon les données Trendforce, a inversé la tendance : Samsung est repassé en têtes des ventes des smartphones dans le monde. L'engouement pour l'iPhone 7 passé et la confiance des clients restaurée après le scandale des Galaxy Note 7 ont permis à Samsung de peser 26,1 % du marché des smartphones. Apple tombe à 16,9 % tandis qu'Huawei reste stable à 11,4 %. Une bonne nouvelle qui ne devrait pas être démentie au deuxième trimestre 2017 puisque commenceront les ventes du Galaxy S8 et que le prix des Galaxy S7 devraient baisser dans la foulée.Malgré cette note positive, Trendforce met en avant une chute drastique de la production d'appareils au premier trimestre 2017. Elle plafonne à 307 049 unités contre 399 566 unités au dernier trimestre 2016, soit une baisse de 36 % en trois mois. La différence est encore plus élevée lorsqu'on compare le premier trimestre 2017 au premier trimestre 2016 : - 41 %.