Avant la sortie du S8, Samsung va désactiver les derniers Note 7

Une mise à jour désactivera tous les Galaxy Note 7

Galaxy S8 : la stratégie de Samsung pour redorer son image

Modifié le 27/03/2017 à 17h27

Alors que Samsung présentera le très attendu Galaxy S8 ce mercredi 29 mars 2017 , la firme sud-coréenne souhaite se débarrasser de tous les Galaxy Note 7 encore en circulation, afin de tourner définitivement la page du scandale des explosions de batteries.Le mardi 28 mars 2017, Samsung sortira une mise à jour pour les Galaxy Note 7, qui les rendra inutilisables en interdisant toute recharge de l'appareil. Cette mesure devrait permettre d'éliminer les derniers Note 7 potentiellement dangereux qui continuent d'être utilisés.Samsung a perdu 5 milliards de dollars (4,61 milliards d'euros) à cause des batteries défectueuses de certains Galaxy Note 7. Mais plus encore que l'impact financier, ce sont des dégâts en termes d'image dont souffre la société sud-coréenne, qui espère que le lancement du Galaxy S8 permettra de redorer son image et de la faire apparaître à nouveau comme une marque désirable.Mais Samsung a encore du pain sur la planche : aux Etats-Unis, alors que Samsung se classait à la 7e place (sur 100) d'un classement sur la réputation auprès des consommateurs avant l'affaire des batteries explosives, l'entreprise occupe désormais la 49e place. Par ailleurs, le lancement du Galaxy S8 de Samsung risque d'être pénalisé par la sortie de l'iPhone 8 d'Apple. Samsung, qui a parfaitement conscience de sortir le S8 dans un contexte relativement défavorable, a prévu des mesures incitatives vis-à-vis des consommateurs. Ces derniers pourront ainsi bénéficier d'une offre "satisfait ou remboursé" : selon certaines rumeurs, les S8 pourront être intégralement remboursés sans condition jusqu'à trois mois après la date de l'achat.