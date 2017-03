Andy Rubin, créateur d'Android, s'apprêterait à lancer un smartphone

Un Xiaomi Mi Mix pour le monde entier ?

Modifié le 28/03/2017 à 18h09

C'est sur Twitter qu'Andy Rubin a choisi de faire un clin d'œil à ses fans. L'informaticien a posté une photo où l'on voit une main tenant un smartphone avec un grand écran. L'image est accompagnée de deux phrases : «». Le message est délibérément évasif, mais il s'agit là enfin d'une confirmation de la part d'Andy Rubin concernant le développement de son propre smartphone, une information qui n'était jusqu'ici qu'une rumeur.Peu d'informations sont connues sur la firme d'Andy Rubin. Elle s'appellerait Essential Products Inc. et, selon des personnes proches du dossier, elle développerait à la fois les parties matériel et logiciel pour un smartphone haut de gamme. L'intelligence artificielle aurait également un rôle important dans cet appareil.Le smartphone dont on aperçoit une partie sur la photo postée sur Twitter ressemble beaucoup à Xiaomi Mi Mix, un appareil sophistiqué et performant disponible uniquement en Chine. S'il s'agit effectivement de proposer ce smartphone dans le monde entier, l'univers Android accueillera un acteur de taille.La première particularité de Xiaomi Mi Mix qui saute tout de suite aux yeux : l'absence quasi-totale de bords, un maximum de surface étant occupé par son écran 6,4 pouces. C'est aussi un appareil qui n'a pas de haut-parleurs comme nous les connaissons : dans Xiaomi Mi Mix, le haut-parleur est "piézo" (piézoélectrique), placé sous l'écran. Fonctionnant sur une puce Qualcomm Snapdragon 821, c'est un smartphone ultra-rapide et dont la batterie tient très longtemps par rapport aux autres smartphones modernes. Et puisque Xiaomi Mi Mix est la personnification de la perfection, le disque dur existe en version 128 et 256 Go.