Les applis Android bientôt plus rentables que les applis iOS

En 2017, les applications Android deviendront plus rentables que les iOS

Android plus rentable qu'iOS : une situation inédite

Modifié le 30/03/2017 à 18h13

Dans un rapport qui compare les revenus générés par les applis Android et par les applis iOS, App Nanie (une société d'analyse de données pour les applications) estime que les applis Android devraient générer 78 milliards de dollars de revenus en 2017, contre 60 milliards de dollars pour les applis iOS.Pour ce faire, App Nanie a pris en compte du côté d'Android les applis vendues sur Google Play, qui génèrent 42 milliards de dollars, ainsi que les applis vendues sur les boutiques tierces (Samsung Galaxy Apps, Amazon Appstore, boutiques Huawei etc.), qui génèrent 36 milliards de dollars de revenus. Du côté d'iOS, toutes les applis sont vendues et achetées sur l'App Store.Jamais Android n'avait été plus rentable qu'iOS, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, contrairement aux iPhone, il existe au sein des smartphones Android des modèles d'entrée de gamme ayant une durée de vie plus courte, et dont les utilisateurs sont plus réticents à acheter des applications. A l'inverse, les détenteurs d'iPhone sont plus enclins à acheter des applications.Alors comment expliquer ce retournement de situation à la faveur d'Android ? En grande partie grâce aux utilisateurs de smartphones Android issus des pays émergents, et notamment de la Chine, l'Inde, le Brésil et le Mexique. App Nanie estime ainsi que les téléchargements sur Android augmenteront de 23 % chaque année grâce à la croissance de ces pays.