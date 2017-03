Super Mario Run sur Android : 10 millions de téléchargements

10 millions de téléchargements en une semaine

Quel sera le taux de conversion de Super Mario Run pour Android ?

Modifié le 29/03/2017 à 12h57

La semaine a malgré tout été riche en téléchargements pour cette application de Nintendo. Reste à savoir quel sera le taux de conversion pour la version payante.est disponible pour les appareils Android, sur le PlayStore, depuis le 23 mars 2017. Une semaine après sa sortie, il est temps de faire les comptes : l'application comptabilise plus de 10 millions de téléchargements. Le succès a donc bien été au rendez-vous mais ce n'est pas du tout un record.En comparaison, la version iOS de l'application avait été téléchargée 40 millions de fois dans le même laps de temps et ce même si, en termes de parts de marché, iOS ne représente que 17,9 % des smartphones contre 81,7 % pour Android (au dernier trimestre 2016). De quoi remettre l'engouement pouren perspective.Si les détenteurs de smartphones Android n'ont pas accueilliavec le même engouement que les fans d'Apple, ce qui compte pour Nintendo est bien évidemment le nombre de téléchargements qui se transforment en achat.est gratuit mais une version complète payante est disponible au prix fort : 9,99 euros.Chez Apple, la conversion reste très basse : sur les plus de 90 millions de téléchargements que comptabilisepour iOS depuis sa sortie, seuls 4 % se sont transformés en achat, soit un peu moins de 4 millions. Les fans de Super Mario sur Android vont-ils sortir leur carte de crédit plus facilement ?