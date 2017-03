iOS 10.3 est disponible : quoi de neuf ?

Un nouveau système de fichiers lancé par Apple

Retrouver les AirPod, nouveautés pour CarPlay et Siri

Modifié le 29/03/2017 à 10h23

Apple lance avec cette nouvelle version plusieurs gadgets et fonctionnalités utiles, notamment pour les AirPod, mais modifie surtout la structure même de son système de fichiers.La version iOS 10.3 de l'OS de la firme de Cupertino apporte un changement majeur que le groupe va par la suite adapter à ses ordinateurs : un nouveau système de fichiers. Appelé APFS, il permet d'optimiser l'utilisation de disques durs SSD et autres mémoires flash. Mais cela ne change pas grand-chose pour l'utilisateur lui-même puisque ce changement n'influence pas l'ergonomie. C'est donc une mise à jour qui va intéresser, surtout, les développeurs.L'utilisateur, toutefois, va devoir être vigilant : il est fortement conseillé de faire une sauvegarde de l'intégralité du téléphone avant de procéder à la mise à jour. En effet, il y a un risque de perdre des données et des fichiers lors de la migration en raison de ce changement majeur dans le système de fichiers.Après avoir supprimé la prise jack de son iPhone 7 et avoir lancé les AirPods, Apple avait laissé ses fans avec un problème : comment retrouver les Airpods perdus, ces derniers n'ayant pas de fil ? La version iOS 10.3 offre une solution : en utilisant la fonctionnalité "find my phone" il est possible de faire jouer un son aux AirPod pour les retrouver.La mise à jour rajoute également des fonctionnalités à Siri, notamment des interactions avec les voitures connectées ou encore la possibilité d'accéder aux paiements des applications.CarPlay, l'OS pour voiture connectée d'Apple, bénéficie aussi de nouveautés, en particulier dans la gestion de la musique jouée dans la voiture.