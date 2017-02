iOS 11 sera dévoilé début juin au WWDC 2017

La WWDC, un évènement incontournable pour tout développeur sous Apple

Retour sur les améliorations de la version 10

Modifié le 17/02/2017 à 18h45

Pour Apple, la WWDC fait figure de grand-messe annuelle. L'évènement est tellement prisé que la firme ne peut pas accueillir toutes les personnes s'inscrivant, et organise un tirage au sort. Ceci, en plus d'un prix assez élevé (1 599 dollars les 5 jours).Ce « cru » 2017 signera le retour de la WWDC à San José, où l'évènement s'est tenu tous les ans de 1988 à 2002, avant d'être relocalisé à San Francisco. Le choix de San José paraît d'ailleurs justifié par la proximité des locaux d'Apple. Cet évènement annuel se tiendra peu après celui d'autres géants technologiques : Facebook tiendra sa conférence annuelle, à San José également, les 18 et 19 avril 2017, tandis que pour Microsoft, sa conférence Microsoft Build se déroulera du 10 au 22 mai 2017, à Seattle.Si iOS 11 sera sans aucun doute très attendu, de nouvelles versions de macOS, watchOS (le système d'exploitation d'Apple Watch) et tvOS (celui d'Apple TV) seront également dévoilés au cours de cette WWDC 2017.La mise en ligne d'une nouvelle version d'iOS est toujours un jalon important pour Apple. iOS 10, dévoilé lors de la dernière WWDC en juin 2016, pour ne citer que cet exemple le plus récent, a vu plusieurs améliorations importantes. C'est depuis iOS 10 que les notifications s'affichant sur l'écran éteint peuvent être glissées à gauche pour dévoiler plusieurs choix disponibles, et non plus seulement « Masquer ». La version 10 a également introduit la fonctionnalité Raise to Wake : l'iPhone a pu être paramétré pour allumer l'écran dès que l'appareil est pris en main, après avoir été sur une surface plate. Siri, l'assistant vocal d'Apple a été sensiblement amélioré : depuis iOS 10, il reconnaît le langage naturel. Enfin, 70 nouveaux émoticônes et des effets spéciaux pour les messages ont été rajoutés, le clavier suggestif a été amélioré, ainsi que les suggestions proactives dans l'application Cartes native.