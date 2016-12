iPhone : changer de store pour les applications

Vous ne devez pas avoir de crédit sur votre compte (puisque vous allez changer de moyen de paiement)

Vous ne devez pas avoir un abonnement iTunes Match ou Apple Music en cours de validité.

Modifié le 30/12/2016 à 12h14

Apple gère les deux kiosques de téléchargement de iOS , l'iTunes Store (films, musique, séries TV) et l'App Store (applications) de manière locale. Ces différentes boutiques sont associées à un moyen de paiement valide dans le pays en question. Il est ainsi impossible d'acheter des films, séries ou apps sur le Store américain avec une carte bancaire française.Il peut, néanmoins, être intéressant, ou même nécessaire, de changer de pays. Pour cela, la démarche est la même, que l'on parle de l'App Store ou de l'iTunes Store.Depuis l'un ou l'autre, descendez jusqu'en bas de la page d'accueil du kiosque sur iOS.Effectuez un tap sur votre identifiant Apple, puis sélectionnez. Selon votre méthode de verrouillage, vous devrez taper votre mot de passe, ou saisir votre empreinte digitale avec TouchID.Si vous passez par iTunes, allez dans l'onglet « Store », et sur la droite de la fenêtre, localisez puis cliquez surCliquez/tapez ensuite sur « Modifier le pays/région », et choisissez celui vers lequel vous voulez changer.Vous devrez alors, pour rendre l'opération effective, entrer les coordonnées d'un moyen de paiement valide dans le pays en question.Quelques points peuvent bloquer le processus (vous ne pourrez pas continuer la démarche dans ce cas) :