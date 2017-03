Apple rachète « une application pour tout faire »

L'essence de Workflow : penser l'utilisation du smartphone en fonction de tâches

L'inconvénient majeur des smartphones, tout le monde le sait, est qu'ils nous obligent à installer tout un tas d'applications et de les garder ouvertes pour réaliser des tâches du quotidien pourtant assez simples. Sur l'ordinateur, un seul logiciel suffit pour réaliser ces mêmes opérations : un navigateur Internet. Mais, pour les plus geeks, une solution existe : l'application Workflow permet de rassembler au sein d'une même interface la plupart des tâches, normalement réalisables par des applications différentes.En lançant Workflow et lui seul, l'utilisateur peut par exemple poster sur Facebook, afficher un itinéraire et connaître son temps de trajet (Google Maps),un fichier sur Dropbox , ajouter un nouvel évènement dans le calendrier, envoyer un mail, faire un enregistrement audio ou encore transformer une page web ou une image en un fichier PDF.Aujourd'hui, c'est donc Apple lui-même qui rachète Workflow. Une fois n'est pas coutume, la firme de Palo Alto commente son acquisition, et elle ne tarit pas d'éloges : «» Contrairement à la stratégie employée par Apple d'habitude, l'(le rachat d'une entreprise avec l'embauche de l'ensemble de ses salariés, pour développer un produit propriétaire), Workflow a été racheté tel quel et continuera à être proposé sous la même forme.Autrefois vendue 2,99 euros, l'application devient désormais gratuite et peut être téléchargée comme avant, depuis l'App Store.