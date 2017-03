Apple augmente l’espace de stockage de l’iPhone SE

Apple met fin à l'iPhone SE 16 Go

Apple mise sur le duo iPhone SE 32 / 128 Go

Modifié le 23/03/2017 à 14h32

L'iPhone SE, le plus petit modèle de la marque, qui a conservé le design de l'iPhone 5, ne sera plus disponible en 16 Go, la capacité de stockage ayant été jugée insuffisante par la firme à la pomme, même pour un modèle d'entrée de gamme.Jusqu'ici l'iPhone SE se déclinait en deux versions : une version en 16 Go et une autre en 64 Go de stockage.Ce mardi 21 mars 2017, outre la sortie d'une édition RED de l'iPhone 7 et d'un nouveau modèle de l'iPad, Apple a annoncé que l'iPhone SE serait mis à jour. Apple a ainsi décidé d'augmenter les capacités de stockage de l'appareil, en remplaçant le duo 16 / 64 Go par un duo 32 / 128 Go.Cette mise à jour, qui vise à satisfaire les attentes des clients, ne donnera pas lieu à une augmentation des tarifs : l'iPhone SE 32 Go s'affiche à 489 euros tandis que l'iPhone SE 128 Go est proposé à 599 euros. Le smartphone, dont la taille est unique sur le marché, reste ainsi relativement abordable. A titre de comparaison, le Xperia Compact de Sony qui, avec son écran de 4,6 pouces, est le smartphone qui se rapproche le plus de l'iPhone SE, coûte 429 euros.