Londres : il utilise son iPhone dans son bain et meurt électrocuté

Il utilisait son iPhone en charge pendant son bain

Apple a reçu un rapport du médecin légiste

Modifié le 21/03/2017 à 16h20

Richard Bull, un Britannique de 32 ans, a été retrouvé mort électrocuté le 11 décembre dernier dans son bain. L'incident s'est produit alors qu'il rechargeait son iPhone : à leur arrivée sur les lieux, les secours, alertés par la femme du défunt, ont constaté que l'iPhone et le chargeur étaient dans le bain, tandis qu'une rallonge électrique reliait l'appareil à une prise située dans le couloir. L'homme présentait également de sévères brûlures sur la main droite, le bras droit et la poitrine.Si, dans un premier temps, les circonstances de la mort de Richard Bull ont pu faire penser à un suicide, c'est bien la thèse de l'accident résultant d'un manque d'attention qui a été retenue : le câble du téléphone aurait été en contact avec l'eau du bain, ce qui aurait provoqué l'électrocution.La mort de John Bull, qui devait se rendre à un déjeuner familial pour échanger des cadeaux avec ses parents et son frère, a mis en lumière les dangers insoupçonnés de l'utilisation de téléphones en charge dans le bain. "", aurait déclaré le Dr Sean Cummings, le médecin légiste chargé de s'occuper du corps.Sean Cummings a décidé d'alerter Apple sur les dangers de l'utilisation des chargeurs d'iPhone et a demandé à la firme que des avertissements soient désormais affichés sur les emballages des appareils.