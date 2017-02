IPhone 8 : Apple miserait sur une meilleure autonomie

Une batterie qui dure plus longtemps grâce... à une nouvelle carte mère ?

Deux iPhone aux dimensions similaires ?

Modifié le 14/02/2017 à 14h44

Sans vouloir faire de l'iPhone un smartphone à l'autonomie record, Apple pourrait augmenter la capacité de la batterie de son nouveau modèle.Selon Ming-Chi Kuo, l'iPhone 8 pourrait tout simplement opter pour une carte-mère de nouvelle génération. Plus chère, elle se développerait sur plusieurs niveaux superposés, ce qui permettrait de prendre moins de place dans le téléphone. Ainsi faisant, Apple pourrait faire rentrer dans son smartphone une batterie plus grosse, sans augmenter la taille finale du produit.En effet, Ming-Chi Kuo estime qu'Apple pourrait opter pour une batterie ayant une capacité de 2 700 mAh, une capacité comprise entre celle de l'iPhone 7 (1 960 mAh) et celle de l'iPhone 7 Plus (2 900 mAh).Toujours selon l'analyse de de Ming-Chi Kuo, seul l'iPhone 8 OLED aurait cette nouvelle carte mère à niveaux superposés. L'iPhone 8 avec écran LCD n'embarquerait pas cette technologie, bien que la carte mère soit différente et moins gourmande en énergie. De fait, avec cette nouvelle technologie et une batterie de 2 700 mAh, en forme de « L » pour l'iPhone 8 avec écran OLED, l'autonomie des modèles d'iPhone 8 sera similaire à celle de l'iPhone 7 Plus.Par rapport à l'iPhone 7 Plus, il y aura toutefois une grosse différence au niveau de la taille. Bien que l' iPhone 8 soit pressenti comme embarquant un écran de plus de 5 pouces, qu'il soit OLED ou LCD, la taille finale du produit sera proche de celle de l'iPhone 7 avec un écran 4,7 pouces (donc plus petit que l'iPhone 7 Plus). Cela est rendu possible par le fait que l'écran de l'iPhone 8 devrait recouvrir une large partie de la face avant du téléphone, ce qui permet d'augmenter la taille de l'écran sans augmenter celle du téléphone.