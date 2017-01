Qwant lance son appli Android et iOS

Qwant : la recherche dans le respect de la vie privée

Une appli Qwant avec navigateur intégré

Encensé par les défenseurs de l'anonymat et de la protection des données personnelles, Qwant a connu un gros succès depuis son lancement en 2013. Trois ans et demi plus tard, il lance son application mobile.L'argument principal de Qwant face à Google ou encore Bing est le suivant : le moteur de recherche s'engage à respecter la vie privée des internautes. Alors que les utilisateurs de Google sont surveillés, avec Qwant ils sont protégés : pas de dispositifs de traçage, pas de cookies sur les navigateurs, pas de collecte de l'historique de recherche et, bien évidemment, pas de collecte, d'exploitation ou de vente des données personnelles.De quoi changer un peu par rapport aux géants du net. Mais il manquait à Qwant la capacité de capter les utilisateurs mobiles : si le moteur de recherche était disponible via un navigateur classique, Qwant n'avait pas d'application dédiée. C'est chose faite.Qwant lance ce 26 janvier 2017, son application mobile. Elle est disponible désormais à la fois pour les utilisateurs d'iPhone ou d'iPad, sous iOS, et pour les utilisateurs d'appareils Android, via le Google Play. Le téléchargement est bien évidemment gratuit. «» a déclaré Eric Léandri, président de Qwant, dans le communiqué de presse.L'application Qwant s'accompagne d'un navigateur sécurisé : Liberty. Il est dédié au shopping sécurisé et permet de stocker les données sensibles dans un coffre-fort sécurisé par la technologie SIM&PIN et qui est, de fait, impossible à ouvrir par des tiers. Mots de passe ou encore donnée bancaires sont donc à l'abri des hackers.