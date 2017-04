Meilleurs smartphones 2017 : notre Top 6

Petits budgets

Retrouvez notre test du Honor 5C pour plus d'information

Budgets moyens

Budgets élevés

Modifié le 07/04/2017 à 16h10

Il n'est pas toujours simple de faire le choix d'un nouveau Smartphone, d'une part en raison de la profusion des modèles disponibles en boutique et d'autre part à cause de leur renouvellement constant. L'année qui commence ne fait pas exception à la règle, avec une abondance de références donnant le tournis !Pour faciliter le tri, Clubic vous propose un top 6 des meilleurs smartphones 2017, susceptible de s'adresser à tous ! Du modèle le plus haut de gamme aux smartphones proposés à un tarif imbattable, tous les appareils présentés ci-dessous se distinguent par un remarquable rapport qualité/prix. Performance, esthétique, prestige, fonctionnalités... Quelle est votre priorité ?Affiché à moins de 200 euros, le Honor 5C défie toute concurrence ! Même à ce tarif, pourtant, la marque jeunesse du fabricant Huawei réussit le tour de force de proposer un produit à l'esthétique et aux performances honorables. Le processeur Kirin 650, mis à l'épreuve, déploie des capacités qui n'ont pas à rougir par exemple face à un Snapdragon 616, et s'avère tout à fait suffisant pour faire tourner des jeux pas trop gourmands.Le design du Honor 5C, certes générique, s'avère également sobre, plutôt réussi et parvient à intégrer un écran IPS Full HD de 5,2 pouces, soit des caractéristiques attractives pour un modèle de cette catégorie. Ultime point fort : ses deux caméras avant et arrière d'une résolution respective de 13 et 8 mégapixels, capables de prendre des films et photos de toute beauté quand la luminosité est favorable.Sorti l'année dernière, le Samsung Galaxy A5 reste un investissement à conseiller pour les utilisateurs rêvant d'un beau smartphone Android à coque métallisée et autour de 300 euros. Rappelons en effet que le modèle reprend de très nombreux composants de son prestigieux grand frère le S6, et fait même parfois mieux que son aîné. La finesse de l'écran AMOLED de 5,2 pouces en est la meilleure illustration : avec 16 millions de couleurs gérées et une résolution native de 1920 x 1080 pixels, les sensations visuelles seront proches des meilleurs modèles du marché.Compatible 4G et même 4G+, le Galaxy A5 propose des performances plus que correctes grâce à son processeur huit cœurs cadencé à 1,6 GHz. Une puissance qui ne s'exerce pas au détriment de l'autonomie, d'autant que la fonction d'économiseur de batterie a été améliorée pour faire gagner jusqu'à 90 minutes de fonctionnement supplémentaire en cas de batterie faible. Le A5 embarque par défaut la version 5.1 « Lollipop » de l'OS Android : un choix de raison qui permet à l'ensemble des applications et de l'interface de tourner avec une fluidité irréprochable.Véritable best-seller du fabricant chinois lors de sa sortie en 2015, le Huawei P8 Lite reprend aujourd'hui du service avec une version P8 Lite 2017 remise au goût du jour ! Les fondamentaux du modèle sont toujours respectés, avec un prix abordable (de 190 à 250 euros) couplé à de bonnes performances convenant même à une utilisation intensive.Copie presque parfaite de son cousin germain le Honor 8 , le Huawei P8 Lite en partage les principales qualités. Vous apprécierez la refonte esthétique de l'appareil, qui abandonne le plastique pour s'offrir une flamboyante coque en verre incurvé : un peu plus salissant certes, mais très élégant. Doté d'un écran 5,2 pouces, d'un processeur Kirin 655 à 2,1 GHz et de deux caméras de 12 et 8 mégapixels, le P8 Lite entend bien jouer à nouveau dans la cour des grands en 2017. Avec son OS Android 7.0 « Nougat » accompagné de la surcouche Emotion UI, l'interface est un modèle du genre en matière d'ergonomie.Le ZTE Axon 7 est l'une des curiosités apparues sur le marché à la fin 2016. Tarifé à 450 euros environ, l'appareil affiche un prix moyen de gamme mais ne cache pas son ambition de rivaliser directement avec le haut du panier ! La liste des spécifications techniques en atteste : ses 4 Go de mémoire vive, son processeur Snapdragon 820 et son superbe écran AMOLED QHD de 5,5 pouces ont tout pour plaire à une clientèle à la fois exigeante et désireuse de trouver le meilleur rapport qualité/prix.Le constructeur chinois a multiplié les petites attentions, puisque le ZTE Axon 7 embarque notamment un lecteur d'empreintes digitales, un appareil photo arrière de 20 mégapixels, doublé de son petit frère de 8 mégapixels à l'avant et enfin une sonorisation de très bonne facture. L'appareil a le mérite d'exploiter pleinement les capacités de son OS Android 6.0.1 dit « Marshmallow ».Quelques mois à peine après le succès commercial remporté par le OnePlus 3 (voir notre test du OnePlus 3 ), le constructeur chinois cherche aujourd'hui à capitaliser sur sa réputation naissante avec le nouveau modèle 3T. Simple rafraîchissement ou nouveau modèle à part entière ? Le OnePlus 3T, accessible à partir de 440 euros environ (soit une quarantaine d'euros supplémentaires par rapport à son prédécesseur), opère tout d'abord une nette montée en gamme concernant la puissance : le passage du Snapdragon 820 au 821, et d'une cadence de 2,20 à 2,35 GHz, fera une réelle différence aux yeux des amateurs d'applications gourmandes et de jeux vidéo.Le OnePlus 3T profite de son nouveau processeur, plus économe que l'ancien, pour réaliser un pas de géant en matière d'autonomie : la durée moyenne d'utilisation sans recharge passe ainsi de 7h30 à 10h, soit un gain de 30 % ! Seul petit bémol : un changement de capteur photo qui semble rendre les clichés moins beaux et précis lorsque la luminosité est faible.Asus, encore peu présent sur le marché des smartphones, fait le pari d'entrer enfin dans la cour des grands avec son tout nouveau Zenfone 3 Deluxe. Conçu comme une version survitaminée et haut de gamme du Zenfone 3, l'appareil ne lésine pas sur les performances techniques avec un processeur Snapdragon 820 doublé de 6 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go. Surtout, son écran Full HD de 5,7 pouces le classe parmi les smartphones qui vous permettent de voir les choses en grand.Accessible à partir de 699 euros, le Zenfone 3 Deluxe représente un certain investissement mais à envisager pour tous les amateurs de jeux vidéo sous Android. L'appareil inclut en effet de nombreuses fonctionnalités taillées sur mesure pour les gamers, dont une application de streaming en live.