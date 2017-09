1,9 million de smartphones reconditionnés vendus en 2016 en France

Le marché du smartphone d'occasion explose

Des smartphones beaucoup moins chers mais tout aussi puissants

Modifié le 14/09/2017 à 11h48

Avec la sortie des tout nouveaux modèles, ce seront les iPhone d'avant-dernière génération qui pourraient être rapidement délaissés par leurs propriétaires. Ceux qui ne veulent pas forcément le tout dernier modèle seront ravis.La dernière étude du cabinet Gfk, publiée le 13 septembre 2017, sur le marché des appareils électroniques reconditionnés, montre que ce secteur se porte plus que bien : les ventes ont augmenté de 50 % entre 2015 et 2016, portant le nombre de smartphones reconditionnés vendus en France en 2016 à 1,9 million. Un véritable succès qui est porté par la volonté de faire des économies sur les appareils high-tech.Le marché n'est pas encore en mesure d'être compétitif, en termes de ventes ou de chiffre d'affaires, avec le marché des smartphones neufs : il s'en est vendu 20,2 millions en France en 2016. Mais avec les smartphones qui coûtent de plus en plus cher, l'iPhone X coûtant plus de 1.100 euros minimum, le marché des appareils reconditionnés devrait peser de plus en plus lourd.L'intérêt des smartphones reconditionnés est assez simple à entrevoir : ils coûtent beaucoup moins cher que le même modèle neuf, y compris en comptant les offres subventionnées des opérateurs. En moyenne, un smartphone reconditionné coûte entre 30 % et 50 % moins cher, en fonction de la demande et des modèles.Ainsi, un smartphone haut-de-gamme peut se trouver à 260 euros en moyenne selon l'institut Gfk, alors que ces modèles dépassent allègrement les 600 euros neufs. Seul bémol : les tout derniers modèles ne sont pas ou très peu disponibles : le marché du reconditionné n'est donc pas fait pour celles et ceux qui veulent être toujours à la pointe de la technologie.